A szexmániás pasit állandóan űzi valami

Az egyéjszakás kalandok ritkán hoznak nagy szerelmet, ez tény. De mi van akkor, ha valaki csak és kizárólag az egyéjszakákra megy, azokban érzi magát igazán férfinak?

A kanos természet nem egyenlő a szexmániával, de a szexfüggéssel sem. A szexfüggés akkortól nevezhető annak, ha a szex minden másnál sokkal fontosabbá válik. Megélésének hiánya pedig odáig vezet, hogy az illető stresszel, ideges lesz, és képtelen az élete más területeire összpontosítani.

A szexfüggő emberi kapcsolatai, a munkahelyi kapcsolatai határozottan megromlanak, és kijelenthető, hogy a magány, a félelem, a stressz elől menekül a szexbe. A szexmánia férfi szerepzavart jelent, és nem függést. Kétféle típusa van, a Don Juan típus és a Casanova típus, mindkettő a regényekben és filmekben látható karakterek után kapta a nevét. Mindkét esetben az áll a háttérben, hogy az ilyen típusú férfiak képtelenek szexuálisan jóllakni.

Don Juan

A Don Juan típusú férfit a hódítási kényszere folyton arra készteti, hogy minden erőbedobással megkapja a kiszemelt nőt. Úgy udvarol, ahogy senki más, úgy kedveskedik, ahogy arról minden nő álmodozik. A belső értékeket teljesen hanyagolva csak és kizárólag a nő külsejére hajt, örömöt csak akkor él meg, ha megkaphatja a nőt. Ahogy ez megvan, abban a pillanatban megy is tovább, női hullahegyeket hagyva maga után újabb és újabb kiszemelt után koslat teljes erőbedobással. Az ilyen pasik jóképűek, helyesek, vonzók, magabiztosnak tűnnek, minden eszközük megvan ahhoz, hogy bárkit megkapjanak, akit csak kinéznek maguknak.

A nőket nem igazán veszik emberszámba, érzelmi kötődésre képtelenek, az ágyban önzőek.

Az a fontos számukra, hogy önmagukat jó pasinak érezzék, egyfajta önmegerősítésként használják az egyéjszakákat.

Ha képesek is arra, hogy tartósan kapcsolatban éljenek, egész biztos, hogy amellett keresni fognak maguknak meghódítandó nőket. Nem poligámok, nem alfahímek, hanem szerepzavaros férfiak, akik nem becsülik a nőket, és akik inkább bosszút állnak valamiért a nőkön. Ezt a típusú férfit sok nő szeretné meggyógyítani a párkapcsolatban, de ezen csak terápián lehet segíteni: bizonyítási kényszerének oka infantilis viselkedése, ami gyerekkorára vezethető vissza. Egyetlen egy párkapcsolatnak sem arról kell szólnia, hogy meggyógyítjuk, megváltoztatjuk a másikat szerelemmel, ez a hozzáállás biztosan csak kudarcra ítéli a kapcsolatot.

Casanova

A donjuanista férfivel szemben a Casanova imádja és tiszteli a nőket, Istennőt keres magának. Ő is úgy udvarol és úgy kedveskedik a nőknek, ahogy arról még a romantikus regényekben sem olvasni. Imádatuknak egyetlen célja van, a gyönyörszerzés. Mindent bevetnek csak azért, hogy a nőnek azt adják meg, amire vágyik. A casanova típusú férfiak a nők belső értékét rajongva szeretik, szakítás után igyekeznek barátságban maradni, és továbbra is mindent megadni a nőnek, csak és kizárólag azért, hogy a nőktől elfogadást kapjanak. Ők azok, akik folyamatosan az Igazit keresik, nagyon ritka esetben hűségesek csak akkor lesznek, ha a felelősségvállalás és az elköteleződés kialakul bennük. Ellenkező esetben hiába lesznek párkapcsolatban, folyamatosan hajtani fogja őket a vágy, hogy a nőket erotikusan kielégítsék, ezzel is megkapva a visszajelzést, hogy ők segítették hozzá a nőt az élvezéshez. A Don Juannal szemben

a Casanova hálás a női nemnek, állandó bizonyítási kényszere mögött vélhetően gyerekkori problémák állnak:

édesanyával kapcsolatos érzelmi gondok, annak hiánya, amit felnőtt férfiként az agyonidealizált IGAZI NŐ-ben igyekszik megtalálni. Ezt a típusú szerepzavaros férfit sem lehet meggyógyítani szerelemmel, terápián segítséget kaphat, és szembenézhet azzal, hogy egyfajta bizonyítási kényszer űzi, hogy kusza érzelmeinek hátterében valami defekt van.

A kielégülés képességét, a szexuális reakciókészséget a pszichés zavarok nem akadályozzák, de ezekkel a férfiakkal a partnerorientált, kölcsönös szexualitás nemigen jöhet szóba. A rugalmas, partnerorientált, az ember számára örömet adó és biztosító szex az egészséges személyiség jele, fontos erőforrás, ami a lelki egyensúlyhoz szükséges.

Sajnos mindkét típusú férfira bőven akad példa, de még mielőtt bárki felett pálcát törnénk, látni kell a jelenségek mögött azt is, hogy a szexualitás bonyolult emberi kapcsolat, bonyolult kommunikációval és bonyolult pszichoszexuális fejlődés áll mögötte.