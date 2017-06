A kutya, aki túlélte, hogy magával ragadta egy tornádó

A 12 éves Duke-ot több mint háromszáz méterre repítette a gazdája házát leromboló forgószél.

Egyik lába több helyen is eltört, megsérült a retinája és több műtéten is át kellett esnie. Ezzel együtt még így is szerencsés volt egy kutya, akit felkapott, majd több mint háromszáz méternyire repített egy tornádó az észak-karolinai Davis megyében. Mert nem csak túlélte a rémisztő esetet, hanem még teljesen fel is fog épülni sérüléseiből – jelentette a WGHP televízió.

„Úgy hajította el, mint egy rongybabát” – mondta el az Duke nevű ausztrál pásztorkutya gazdája, Lewis Vannoy a televíziónak. A kutyus a házánál volt, amikor magával vitte a tornádó, ami lerombolta gazdája otthonát. A gazdi elmondta: amikor rátalált az út túloldalán, egy mezőn, a kutyus „alig tudott járni, nagy fájdalmai voltak, letargikus volt és sírt.”

Duke a héten került vissza gazdájához az állatorvostól, ahol a tornádó három hete történt pusztítása óta eltelt időt töltötte. És végre újra élvezheti, ahogy gazdája a hasát vakargatja.

Közben Vannoy már azt tervezi, hogyan fogja újra felépíteni otthonát, amit teljesen tönkretett a tornádó. „35 évbe telt felépíteni, 35 másodpercbe lerombolni” – mondta el a férfi, akinek elmondása szerint nem volt semmi a telkén, ami sértetlenül megúszta volna a tornádó pusztítását.

„Ház, istállók, garázs, traktor, fűnyíró – nincs semmi, ami ne sérült volna meg” – panaszolta Vannoy, aki szerint másfél-két évbe is bele fog telni, mire rendbe fogja tenni birtokát.

Ezzel együtt – mint egy igazi amerikai – optimistán néz a jövőbe. „Nem adom fel” – jelentette ki.