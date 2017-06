Váci utcai turistalehúzások: íme a legdurvább sztorik

Előzmények

A hely sajnos nem jó híre miatt ismert: a vendégek rossz tapasztalatiról már három évvel ezelőtt is írt a Vs.hu, ugyanebben az évben pedig az Origo mutatta be azt a holland videót, ami a Csalók külföldön sorozat része, és aminek a listájára Budapest is felkerült. A hat és fél perces adásból kiderül, a trükk lényege az, hogy szülinapos lányok hívatják meg magukat egy italra, be is rendelnek mindenből,

majd amikor eljön a fizetés ideje, agresszívvá válnak, és kijelentik, hogy náluk nincs pénz, fizessen az áldozat.

Csaknem százezres számlát kapott az a dán fiú, akit egy nő csalt be a helyre, ahol egy egy kör unikumot, egy kör pálinkát és egy kis bort fogyasztottak – olvasható a Tékozló Homáron. Azt gondolnánk, ilyen hírverések után a hely le is húzta a rolót, de nem, sőt, a visszajelzések szerint újabb bicskanyitogató átverésekkel károsítják meg a külföldieket, és rombolják ezzel együtt a főváros és az ország hírnevét is.

Két nő egy italra hívja az áldozatot

Az egycsillagos értékelések nagy része két dologban egyezik meg: egyrészt az alanyokat két nő szólítja le a pubtól nem messze, és meghívatják magukat, illetve mindenkinél horribilis számla lesz az este vége. Nézzük, ki mennyit hagyott ott:

Egy olasz úr négy sörért 45 ezer forintot.

Két angol férfi négy sörért és ugyanennyi felesért 47 ezer forintot. (Nem voltak hajlandóak kifizetni a nők részét, így fejenként „csak” 12 ezret kértek tőlük.)

Szintén egy angol férfi arról számolt be, hogy két levesért és két sörért 300 fontot, több mint százezer forintot kellett fizetnie.

Egy értékelő arról ír, a vécéért is díjat számoltak fel úgy, hogy két sört ittak, amiért összesen 4100 forintot fizettek.

Daniel születésnapját ünnepelte a helyen, ahol két felesért 36 eurót, több mint tízezer forintot kértek el.

A norvég Jonnynak 11 ezer forint helyett 203 ezret kellett fizetnie, a pénzét egyenesen az ATM-ből vették ki a hely emberei.

A holland Dave-nek először 150 dolláros (40 ezres) blokkot hoztak ki, amit hosszabb kiabálás és ügyvéddel történő fenyegetés után sikerült feleannyira „lealkudni”.

Szintén az utca másik oldalán található ATM-hez küldték azt a férfit, akit két nő vitt be a helyre, hogy aztán három kör feles után 105 ezer forintot kelljen fizetnie.

Egy brit lány tízezer forintos koktélt kapott, ami vodkából és almaléből állt.

Egy svájci fiú három barátjával fogyasztott négy pohár sört és négy felest – a végösszeg 600 euró, azaz 180 ezer forint lett. Szerencsére talpraesettek voltak és végül a hatodát fizették ki, ami még így is horrorár.

Stuart 6 kis palack gyöngyözőborért (amit egy másik bárban később 1200 forintért láttak) és 10 felesért 116 ezer forintot fizetett.

Az egyik felhasználó, MagnusSE lefotózta az árlapot, amit a kommentelők szerint csak a vendégek egy részének mutatnak meg. A sörök közül a legdrágább a 0,33-as (!) Guinness, amit a pub egy n-nel ír és 3800 forintért ad.

Ha mindenki tud róla, hol van a rendőrség?

Az értékelők, illetve a tegnapi cikkünkre érkezett kommentelők is felvetették, hogy ha ez régóta köztudott, miért csak most csapott le rájuk a rendőrség. Megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, a válaszukból pedig kiderült, hogy

a károsultak bejelentései alapján indítottak nyomozást,

sőt, a válasz megérkezése után nem sokkal le is csukták a pofátlan túlszámlázókat.

Arra, hogy korábban érkezett-e ilyen jelzés feléjük, azt írták:

2015 márciusában egy esetben érkezett bejelentés kifosztás bűncselekmény gyanúja miatt. A nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság lefolytatta és vádemelési javaslattal zárta le egy gyanúsítottal szemben.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a pórul járt vendégek számíthatnak-e bármilyen kompenzációra, de a rendőrség közölte, ez nem az ő hatáskörük.

A fejlécképet Besenyei Violetta készítette a Google Street View fotója alapján.