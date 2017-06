Mindenki azt hiszi, hogy pornót nézett az egyik képviselő a brit parlamentben

A XXI. századi technológiának és az élet felgyorsulásának köszönhetően mindenkinek, de a politikusoknak kiváltképp oda kell figyelnie minden lépésükre.

Anna Sourbry kedden posztolt egy ártatlan fotót a Twitteren, amin Tory-s képviselőként figyelte a brit alsóház történéseit, de a képen sokaknak szemet szúrt a közvetlenül előtte ülő kollégája, és a kezében lévő telefon kijelzője.

Első ránézésre pontosan olyan, mintha a képviselő pornót nézett volna a parlamentben.

But what is that on his phone? pic.twitter.com/UQzZY1AaeM — Chi Chi Izundu (@blondeafro) June 13, 2017

Who's that looking at porn on his phone, Anna? What a great job he's doing…. — J Gorski-Mescir 🇪🇺 (@Fydsy) June 13, 2017

Ez több okból is elképzelhetetlen, de leginkább azért, mert több tucatnyian vették körbe, a keddi ülést pedig kiemelt médiafigyelem kísérte, és az egész épület tele volt kamerákkal és fényképészekkel.

A másik lehetséges verzió, hogy a politikus a Showgirls című amerikai-francia dráma egyik kiragadott jelenetét bámulta, de ennek a realitása is közelít a nullához.

A filmkocka:

Showgirls play chess backstage at the Latin Quarter nightclub, New York, New York, 1958. pic.twitter.com/U5M4Pe0Cps — History Lovers Club (@historylvrsclub) June 13, 2017

És a telefon:

