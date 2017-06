Mérsékelten unalmasak a Budapesttel, Balatonnal és ezek mutációival (például BUDA FCKN PEST, SIÓFUCK) kapcsolatos szlogenezett ruhadarabok és kiegészítők, de a Balcsinak most sikerült egy annyira humoros termékkel előállnia, aminél nincs feljebb.

A galléros póló 9900 forintba kerül és önmagában semmi extra, azonban ha valamilyen fura okból felhajtva hordanánk a gallérját (ne tegyük!!!!), a Do not wear it like this, azaz

Ne viseld így!

figyelmeztető szöveg bújik elő. A mozdulatról GIF is készült, álljon itt az utókornak:

via GIPHY