Lehet egy vagina depressziós?

Aki nézte a Szex és New York című sorozatot, biztosan emlékszik arra, amikor Charlotte megtudja, hogy depressziós a vaginája, ami miatt antidepresszánst kell szednie és elkezd vaginanaplót vezetni. De vajon mennyi volt ebben az abszurdnak tűnő sztoriban a fikció és mennyi a valóság?

Létezik ilyen rendellenesség, a tudományos neve vulvodynia. Érzékenységgel és fájdalommal jár, aminek az okát még nem sikerült felfedezni. Az orvosok csak sejtik, hogy a vaginát behálózó idegek rendellenes működése okozhatja.

„A vulvodynia egy hosszú lefolyású probléma, ami bármilyen korban kialakulhat, és jelentősen ronthatja az életminőséget. A tünetek minden előjel nélkül megjelenhetnek, majd hetek, vagy hónapok múlva ugyanúgy eltűnhetnek” – magyarázza Dr. Vanessa Mackay nőgyógyász, a brit, királyi szülészeti és nőgyógyászati kamara szóvivője.

A betegséget nagyon nehéz diagnosztizálni, mert rengeteg betegség okozhat fájdalmat a vagina tájékán. A másik gond, hogy sok nő még egy orvossal is szégyell ilyesmiről beszélni, ezért rengetegen élnek inkább némán a fájdalommal. Mivel a szex és a maszturbáció is fájdalmat okoz nekik, sokan teljesen elveszítik a szexualitásukat. Nem segít a dolgon az sem, hogy vannak orvosok, akik az okok pontos ismeretének híján nem is tartják valódi betegségnek a vulvodyniát.

Mindemellett a betegségre többféle gyógymód létezik különböző kenőcsöktől a gyógyszereken át az operációig. Az orvosok a legtöbb esetben antidepresszánsokat írnak fel, mert ezek a gyógyszerek hatásosnak bizonyultak az idegi fájdalom ellen. A gyógyszerek ráadásul vulvodynia olyan mellékhatásaira is megoldást jelentenek, mint a stressz, a frusztráció és a csökkent libidó.

Mint minden betegség esetében, a vulvodyniánál is a betegség felismerése az első lépés a gyógyuláshoz vezető úton. Bár kevés lesújtóbb élmény van annál, ha egy orvos nem veszi komolyan az ember panaszait, a fájdalommal mindig szakemberhez kell fordulni. Ha az elsővel nem sikerül megértetni, hogy tényleg baj van, keresni kell egy másikat.

