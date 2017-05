Gianni: Kívánom, hogy a magyar gulyás olyan híres legyen, mint a pizza

Május 25-én, csütörtökön kezdődött a több mint két héten át tartó Olasz Fesztivál, ahol az ételektől a borokon át a filmekig mindenki megtalálja, amit szeret Olaszországban. A palotenegyed kellős közepén, a Bródy Sándor utcai Olasz Intézetben vette kezdetét a programsorozat, ahol

több mint valószínű, hogy az ember megfogadja, hogy ha még egyszer születhetne, olasz lenne.

A régi képviselőház igazából tökéletes az olaszoknak. Bár belülről az Ybl Miklós tervezte épület nagyterme, ahol 1865-től 1902 az országgyűléseket tartották kifejezetten sötét, és nyomott hangulatú, ideális helyszín egy olasz fesztiválhoz. Az intézet egyébként nem véletlenül kapta meg az ingatlant. A képviselőházat a századforduló után kiállítóteremként használták, vásárokat tartottak a termében, sőt moziként is üzemelt. A két világháború között, Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején az olasz kapcsolatok javítása érdekében az ideiglenes képviselőház az olasz állam tulajdonába került egy Rómában aláírt szerződés értelmében. Jól választottak, a neoreneszánsz belső és környék miatt már majdnem olyan, mintha egy olasz városban lennénk.

Persze csak majdnem, az illatok viszont rásegítenek egy keveset. A fesztivál nyitóünnepségén ugyanis bemutatkoztak azok az olasz termékek, amik a magyar piacon is kaphatóak, illetve most mutatkoztak be.

Serrano sonka, olasz kolbász, prosecco, és bivaly mozerra minden mennyiségben.

Na, és persze szarvasgomba-krém annak, aki bírja a különlegesebb ízeket. Ez pedig igazi olasz közönség nélkül elképzelhetetlen lenne, szóval az intézet szakmai napján nem a kaja volt a plusz, hanem az olasz életérzés. Tök mindegy, hogy ki kit ismer, olyan kedélyesen elbeszélget mindenki a frissen vasalt design öltönyében, és hegyesorrú, fényesre suvickolt bőrcipőjében, meg a jó eséllyel színes szemüvegkeretében, hogy az ember azonnal befizetne egy olasz kurzusra, csak hogy értse, miről beszélnek. Vagy legalább odaszólhasson a buongiornónál két mondattal többet.

A kiállítókra jó ránézni, ahogy odavannak a saját házi mozerrellájuktól. Zseniális, hogy az egyik bortermelő a standjánál mennyire tesz arra, hogy éppen hányan állnak előtte. Ha senki, akkor is tökéletesen elvan a borával, eliszogat magában. A nyitónapon a kóstolók mellett több előadást is végighallgathattunk, többek között Gianni Annoni beszélt a Magyarországon működő olasz éttermekről. 1993-tól foglalkozik nálunk a vendéglátással, és a nagyjából félórás előadásán köszönetet mondott azoknak a termelőknek, akik jóval előtte megalapozták, hogy jó minőségű alapanyagokat szerezhessenek be.

Ez persze egy nagyon lassú folyamat. Már többször hangzott el különböző séfektől, szakértőktől, hogy Magyarországon csak az utóbbi években sokasodtak meg a jó minőségű termelők. Régen szinte kínszenvedés volt különösen magas színvonalú hozzávalókhoz jutni. És ha valaki olasz éttermet akart üzemeltetni, akkor ez a probléma még inkább előjött.

Gianni szerint rengeteg kompromisszumra volt szükség a Magyarországon üzemeltetett olasz konyhákon.

Szinte elképzelhetetlen volt, hogy tényleg igazi olasz ízeket hozzanak a hazai vendégeknek. Ma bezzeg egyszerűbb a helyzet, hiszen például már nálunk is gyártanak kiváló minőságű bivalymozarellát. Csak hogy egy alapanyagot említsünk. Gianni Annoni hangsúlyozta, hogy az olaszok az ételekkel kommunikálnak, és nem lehet annyival elintézni a gasztronómiájukat, hogy tésztazabálók. Egyrészt hálás a magyaroknak, hogy befogadták az olaszokat és az olasz gasztronómiát, másrészt kívánja, hogy a gulyás is elérje azt, amit az olasz pizza. Erre persze nincs sok esély, de azért azt Gianni is látja, mennyire sokat fejlődött a magyar konyha és gasztro. Összehasonlíthatlan a 90-es évekkel.





Fotó: 24.hu / Fülöp Dániel Mátyás















Az idei Olasz fesztivál május 25-től egészen június 15-ig tart. Érdemes megnézni a részletes programot, az olasz gasztrohét mellett, a majdnem 3 hét alatt szerveznek borkóstolókat, olasz design kiállításokat, és az olasz intézetben filmvetítéseket is.