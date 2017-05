25 éves vagyok, és még soha nem volt szexuális kapcsolatom

25 éves fiú vagyok, és még soha nem volt szexuális kapcsolatom. Még csak nem is csókolóztam. Félek, hogy a lány kinevet, amiért bénán csinálom. Lett volna rá alkalmam, több is

– áll az olvasói levélben, ami egy kétségbeesett, 25 éves szűz fiútól érkezett.

A szexuális kapcsolat létesítésével jól megkésett levélíró, akit nevezzünk Bonifácnak, nem él egyedül ezzel a gonddal.

A szüzesség elvesztésének van optimális ideje, és ha ez valamiért nem történik meg, akkor az az egész személyiség fejlődésére hatással lesz a későbbiekben

félelmek, gátlások lesznek úrrá, ami miatt további évek telhetnek el anélkül, hogy elkezdené megélni a szexualitását.

Serdülőkorban jó elveszíteni

A félelem a nemi élettől és annak következményeitől könnyen abba a helyzetbe sodorhat valakit, hogy 25 évesen szűz legyen. A szexuális élet elkezdésének időpontja, hogy az mikor számít korainak vagy későinek, a Tinder és a bulinegyed korában is fontos kérdés. A szakemberek véleménye egybehangzóan azt mondja, hogy a serdülő- és ifjúkor a legoptimálisabb arra, hogy megtanuljuk a helyes szexuális viselkedést. Nem egy fiú és lány éri el akár a 30-40 éves kort is úgy, hogy még sosem szeretkezett senkivel, sőt, pettingben sem volt részük. Ennek rengeteg oka lehet, vallásos neveltetés, túlságosan óvó-védő édesanya, de akár a rejtett homoszexualitás is mind mögöttes okok lehetnek, de összességében a szerelem érzése, annak hiánya vagy az abban való csalódás a legmeghatározóbb.

Bármilyen ok is álljon a szüzesség elvesztésének halogatása mögött, a szerelem érzése, a már-már túlidealizált jelentőségével együtt is fontos szerepet játszik a nemi élet megkezdésében. A legelső közeledések, próbálkozások sikerét nagyban meghatározzák a két fiatal egymás iránt érzett érzelmei. A pozitív élmény, a sikerélmény elősegíti a szexuális és párkapcsolati érettséget,

a szerelem érzése tehát nagyon kell a kezdéshez.

A kiteljesedett szexuális élet eléréséig fokozatosság vezet, ehhez szükséges a szerelem, ami nem velünk született érzés, hanem tanult. A kezdeti első csókoktól a pettingen át eljutni az első szeretkezésig egy komplex folyamat, lépésről lépésre haladunk, és közben szép lassan kialakul a szexuális reagálóképességünk. Mindez a serdülőkorban kezdődik el.

A serdülőkor kritikus időszak, a fiatalok tudni akarják, kik is ők valójában. Az egykorú társak, haverok, osztálytársak, sporttársak szerepe és befolyása jelentős a kamaszkorban.

Az ismerkedés a másik nemmel tizenéves korban kezdődik el, még az általános iskolában. A kamaszkori szerelem érzésekor a szexuális vágy, az önérvényesítés, a másik érdekeinek figyelembe vétele, a szépség és vonzalom mint fogalmak, a vallásos és családi érzelmek mind megnyilvánulnak a másik nemmel való ismerkedéskor. Az érzelmi hullámok tizenéves kortól már nem a családhoz, hanem egy másik személyhez vezetnek, akinek boldogsága annyira fontossá válik, mint a sajátunké, vagy annál is fontosabbá. Itt kezdődik el az éretlen személyiség érése, amihez azok a csalódások és hiszik is hozzátartozik, hogy a kevésbé érett személy inkább igényli, hogy szeressék, minthogy ő maga szeretetet adna bárkinek is. Így a kudarcok, a meg nem értettség és a csalódások is hozzátartoznak a teljes nemi és szexuális érettség kialakulásához.

Siker, kudarc, szégyen

A siker, a kudarc, a megbánás, a szégyen, az első szerelem mind óriási jelentőséggel bírnak, ez nem kihagyható lépcsőfok a személyiség fejlődésében. Ebben a korban távolodik el a gyerek a szülőktől, egyre többet lóg a haverokkal. Kamaszkorban megnyílik a világ, mindent be akarunk habzsolni a nagybetűs felnőtt életből, és az érettségi után a főiskola és egyetem máris újabb élményeket, haverokat, sikert, kudarcot, megbánást, a másik nem kegyeiért vívott harcot is jelenti.

Azok, akik felnőttként, harmincévesként, negyvenévesként még mindig szüzek, és alig van kapcsolatuk az ellenkező nemmel, mintha teljesen kimaradnának a felsorolt élményekből. Egyfajta védőburokban élnének, és az is lehet, hogy fóbiák, averziók alakultak ki valami miatt a testiséggel kapcsolatban. A felnőttként szüzen élők korlátozzák a saját én-képük fejlődését, a kapcsolatteremtési gondok a nemi késztetések elfojtásához, kerülő utakhoz vezethetnek (erre teljesen alkalmas a pornó a fiúknál), és egyre félszegebbek, gátlásosabbak, görcsösebbek és csalódottabbak lesznek.

Leginkább azok a fiatal fiúk vannak ennek kitéve, akik a számítógép előtt ülve élik az életüket: esélyt sem adnak maguknak arra, hogy az ellenkező nemmel találkozzanak, hogy kapcsolatot teremtsenek egy lánnyal. Teljesen lemaradnak az ismerkedésről, a csajozásról, közülük sokan a szüleikkel élnek, akik mindenben támogatják őket, de totális védőburokban, amiben nem élnek meg szerelmi csalódást, és sikerélményben sincs részük.

Minél több idő telik a szüzesség elvesztésének optimálisnak tekintett időpontjától, annál nehezebb dolga lesz a szűznek,

kihagyhatatlanok az elmaradt lépcsőfokok, az első csóktól a pettingen át meg kell tanulni közeledni a másik nemhez. A harmincéves szűz fiút vagy lányt kevés partner fogja türelemmel kezelni, és ismét végigjárni vele az elmaradt időszakot – a szerelem érzéséről nem is beszélve.

A kapcsolatteremtési gondokban, a szüzesség elvesztésének megélésen sem a szülő, sem a barátok nem tudnak a későinek számító 30 vagy 40 éves korban segíteni. Ilyen esetben személyesen szakember segítségét kell kérni, aki a serdülőkorban elmaradt élmények megélésében, a másik nemmel való ismerkedésben fog tudni segíteni. A legfontosabb, hogy aki változtatni szeretne, ne gubózzon be magába, se a szülői házba, hanem járjon minél többet társaságba, ismerkedjen, hogy a gátlásosságán és a görcsösségén változtasson. Ez máris félsikert jelenthet a kiteljesedett szexuális élethez.