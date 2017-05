Ötven kilót leadott a férfi, aki pisit iszik

Napi két pohárka vizelet: élet, erő, egészség.

Dave Murphy korábban programozóként dolgozott New Yorkban. Az étrendje nagyjából csokiból és gyorséttermi ételekből állt. Testsúlya elég hamar el is érte a 130 kilót.

Ma az angliai Basildonban él, 50 kilóval soványabban. Állítja, hogy a radikális fogyást elsősorban saját pisijének köszönheti.

Amikor először hallott a vizeletterápia előnyeiről, kissé bizarrnak tartotta a módszert, de mégis kipróbálta. Tartott tőle, hogy undorodni fog a saját testnedvétől, ezért eleinte nem frissen, melegében fogyasztotta, hanem lehűtötte és grapefruit-lével keverte.

Később – amikor elkezdte érezni a jótékony hatásokat – már nem finnyáskodott. Azóta napi 2 pohárral fogyaszt a nedűből.

A férfi a Daily Mailnek elmondta: 2012 nyarán egészen odáig ment, hogy 30 napon keresztül kizárólag pisin élt. Állítja, hogy a kúra hozzájárult ahhoz, hogy az asztmája egyszer és mindenkorra megszűnt.

Amióta vizeletet fogyaszt, rendeződött a vérnyomása, sokkal egészségesebbnek, fittebbnek érzi magát.

Persze, hiszen – állítja – a vizelet épp olyan anyagokat tartalmaz, amikre az embernek szüksége van. Ha például gyulladásban szenved, akkor az itókával csökkentheti, a varázsital emellett javítja a bélmozgást, növeli az energiaszintet. Murphy, aki a témában könyvet is írt (The Human Body Owner’s Workshop Manual – azaz Használati Útmutató Az Emberi Test Tulajdonosának címmel) a csodaszert nemcsak belsőleg fogyasztja: állítja, hogy a pisi remek hidratáló szer, így az arcára is keni (el is tűntek a ráncai).

Vizeletfogyasztása a napi étkezésének jelentős részét is kiteszi, a pisin kívül legfeljebb grapefruitot fogyaszt (alkalmanként, ha bűnözni támad kedve, chipset majszol). Szerinte amúgy mindenki jobban járna, ha pisivel fedezné a napi élelmiszer-bevitel egy részét, úgy gondolja, hogy ez valamelyest az éhezés világméretű problémájára is gyógyír.

Dave Murphy állítja: hat éve nem járt orvosnál, és már az anyukája is issza a pisijét – mármint a sajátját.