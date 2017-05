Követ kötöttek a nyakába, és lelökték egy hídról

Flórián a latin Florianusból ered, jelentése virágos, virágzó. Napja május 4-én van, mert ekkor halt vértanúhalált, vagy ha úgy tetszik, született újjá a mennyekben Szent Flórián a IV. század legelején. A tűzoltók védőszentje, bár halálát vízben lelte. Tisztelete leginkább Ausztriában, Bajorországban, Lengyelországban és Magyarországon terjedt el leginkább, kezdetben árvizek ellen hívták segítségül.

A XV. században azonban legendája kiegészült azzal, hogy ifjú korában imádságával megmentette egy égő házat, ekkor lépett Szent Lőrinc helyébe, mint a tűzvész ellen védő szent, és lett a tűzzel kapcsolatos mesterségeket űzők, mint pékek kovácsok, fazekasok, serfőzők, valamint a tűzoltók patrónusa.

A keresztény katona

Ki volt ez az ember? Egy keresztény római katona, aki a III. század második felében szolgálta a császárt. Nyugodalmas idők voltak ezek az Egyház számára, Flórián is leszolgálta idejét, majd Norcium tartományban telepedett le, békében élte a veteránok életét.

Nevét valószínűleg nem is ismernénk, ha 303-ban újra fel nem lángolt volna a keresztényüldözés. Amikor a kiszolgált katona megtudta, hogy az Enns folyó partján fekvő mai Lorch városában elfogtak 40 keresztényt, tüstént útra kelt, hogy amiben tud, a segítségükre legyen.

Mielőtt azonban a városba ért volna, keresztények után kutató katonákkal találkozott, bátran eléjük állt:

Ne fáradjatok tovább a keresztények kutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok meg, és jelentsétek a parancsnoknak!

Bajtársainak nem volt szívük megölni

Így is történt, Flóriánt egy Aquilinus nevű bíró elé állították, aki először menekülőutat kínált számára: ha áldoz az isteneknek, továbbra is élvezheti a császár jóindulatát. Ő persze megtagadta, mire kínpaddal fenyegették. Flórián így fohászkodott:

Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj erőt a szenvedésre, és végy föl választottaid sorába, kik előttem megvallották szent nevedet.

Aquilinus rákiáltott, mire ő ismét megvallotta hitét, erre megbotozták és halálra ítélték. Nyakába követ kötöttek, és saját egykori katonatársai vitték az Enns hídjára, hogy a vízbe taszítsák. De egyikük se merte megtenni. Egy fiatal katona lépett oda, aki nem ismerte Flóriánt, és egy mozdulattal a folyóba lökte: amikor viszont lenézett, hogy lássa áldozatát elmerülni, azon nyomban megvakult…

A tűzoltó

Magyarországon a XVII. század óta gyakorlatilag minden településen megtalálható Szent Flórián képe vagy szobra: katonaruhában ábrázolják, amint dézsából vizet önt egy égő házra. A róla szóló legendákban, történetekben erre három magyarázatot is találunk.

Az egyik, hogy amint fent is írtuk gyermekként imádságával oltotta ki egy égő ház lángjait. A másik szerint egy szénégető életét mentette meg a tűztől. Mikor a boksa már izzott, egy szélvihar lesodorta róla portakarót. Az ember próbálta ismét befedni a rakást, de maga is az izzó fahasábok közé esett. Így fohászkodott:

Szent Flórián, aki vízben lettél vértanú, küldj vizet segítségemre, és mentsd meg az életemet!

A máglyát rögtön víz öntötte el, a szénégető megmenekült.

A harmadik magyarázatot ad arra is, miért nem akadt egykori bajtársai közt egy sem, aki megölte volna. Flórián tehetséges katona volt, sorba vette a ranglétra fokait, egy időben Caecia erőd parancsnoka lett. Az erősségben egyszer hatalmas tűzvész pusztított, A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián emberfeletti munkával, teljesen kilátástalan helyzetből volt képes megfékezni. Számos katona menekült meg így a tűzhaláltól, akik a parancsnok emberfeletti, isteni erejének tudták be a tűz eloltását, és ebben a formában is adták tovább.