Hat fotó, ami bizonyítja, hogy mára elavult lett a család szó klasszikus jelentése

A Buzzfeed nemrég arra kérte LGBT (leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű) olvasóit, hogy küldjék el családjukról a legbájosabb fotót.

Ezekből mutatunk most néhányat.

– meséli ceciliac497c7bba6.

Egyikőnknek sem adatott meg, hogy az édesapjával éljen, ezért mindig is az volt az álmunk, hogy szerető, kétszülős családban neveljük fel a gyerekünket. Azonos nemű párként tisztában voltunk vele, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de készek voltunk szembenézni a kihívásokkal. Tíz évvel a kapcsolatunk kezdete után, 2016-ban úgy döntöttünk elindítjuk az örökbefogadási folyamatot. Három hónappal később Timothy csatlakozott a családunkhoz. Azt mondják, tündérmesék nincsenek, pedig nekünk úgy tűnik, hogy mégis

-nyilatkozta a Buzzfeednek Richard és Carlos Seigler-Carter.

– osztotta meg az élményeit a lappal dhollifield.

-vallotta be Jeff and Michael.

Leszbikus vagyok, és egyedülálló anya. Én döntöttem így, és nem tervezem, hogy valaha változtatok ezen. Van egy 4 éves kislányom és egy 13 éves fiam, akiknek az édesapja egy nagyon közeli barátom a középiskolából. Ő és a családja is nagyon fontos része az életünknek, jobban támogatnak minket, mint a saját vér szerinti rokonaim. A fiam egészen kicsi kora óta nem volt komoly párkapcsolatom, szóval szinte egész életükben csak hárman voltunk. A túlterheltség miatt néha nagyon nehezek a mindennapok, de a gyerekeim csodálatosak, úgyhogy nem cserélnék senkivel.

-mondja evilashe.

Biff és én két évvel ezelőtt egy családi krízis miatt adoptáltuk az unokahúgunkat és az unokaöccsünket. Ennek most már vége, de ők ketten azóta is a legnagyobb kincsek az életünkben. Most épp a családalapításon dolgozunk, júliusra várjuk a kisbabánkat. Mindenki nagyon boldog, hogy a szeretet köre bővülni fog