Hűtés és fűtés is elkel a mostani szeszélyes áprilisi időjárásban… (X)

A tavaszi hónapok időjárásához egy jól megválasztott klíma berendezés igen hasznos befektetés lehet. A legtöbb klíma készülék ugyanis képes nemcsak lehűteni, hanem fel is fűteni a lakást. A fűtést az áprilisi hidegben még kihasználhatjuk, és egyben a nyári melegekre is felkészülhetünk időben.

Hogyan válasszunk klímát?

Első lépésként forduljunk szakemberhez. Keressünk olyan céget, ahol megfelelő szaktudással rendelkeznek a klíma értékesítéséhez és felszereléséhez is. Kevesen tudják, hogy a légkondicionálók legtöbb hibája nem a készülékek miatt következik be, hanem a szakszerűtlen telepítés okozza. Tehát az első szabály, forduljunk igazi szakemberhez. A legjobb, ha olyan céget keresünk, ahol nemcsak megvehetjük a légkondicionálónkat, hanem a folyamatos karbantartást is rájuk tudjuk bízni.

Döntsük el, hogy csak hűteni szeretnénk a készülékkel, vagy a hűvöskés tavaszi és őszi időszakban fűtenénk is vele? Sokak számára meglepő, de egy beltéri egységgel történő kiegészítő fűtés kevesebb áramot fogyaszt és hatékonyabb, mint egy hősugárzó vagy villany radiátor. Leginkább a gázfűtés árkategóriáját közelíti meg. Természetesen nagy hidegekben és hosszú távú vagy egyedüli fűtőtestként nem ajánljuk, de a változékony hűvös napokon, tökéletes alternatíva.

Határozzuk meg szakember segítségével, hogy milyen a hűtőteljesítményi igény. Ez a tér nagyságától, az ablakok elosztásától, a helyiség fekvésétől, és még sok-sok apró egyéb dologtól függ. A tapasztalt szakemberek hűtési igény esetén általában 10 nm alapterületre 1 kW-ot számolnak, de érdemes figyelni a helyiség adottságaira, a falak függőlegességére, és még nagyon sok mindenre, amit egy jó klímás biztosan figyelembe vesz.

Jó az olcsóbb is, vagy csak a drága készülék megbízható?

Az olcsóbb készülékek között is vannak jól működő egységek. Ami elsősorban meghatározza az árat az inkább a teljesítmény és a hűtési technika. Az on/off stílusú klímák az olcsóbbak, ezek úgy működnek, hogy a készülék teljesítményét kapcsolják ki és be. Vagyis, mindig 100% teljesítménnyel működnek a kívánt hőfok eléréséig, utána pedig leállnak, majd később újra bekapcsolnak. (ez kicsit jobban növeli a villanyszámlát)

Az inventeres készülékek kicsit drágábbak, de elektronikusan szabályozzák a készülék teljesítményét. Ezek is folyamatosan üzemelnek, viszont mindig csak akkora teljesítménnyel, ami a kívánt hőmérséklet eléréséhez szükséges. Hogy a légkondicionáló berendezésünk drága-e vagy olcsó, azt csak akkor tudjuk eldönteni, amikor már beszerelve, javában működik, és megkaptuk az első villanyszámlánkat is. Tehát ne az árra koncentráljunk elsősorban, hanem a berendezés minőségére, mert hosszabb távon, lehet mégis a drágább lesz az olcsó. A megfelelő teljesítményű klíma, hűtés/fűtés mellett sem emelheti horribilis összegekre a számlánkat.

Több helyiség, több készülék?

Választhatunk mono-és multisplit klímák között. A monosplit légkondicionálóknál egy kültéri egységhez egy beltéri egység tartozik, míg a mulisplitnél egy kültérihez több beltéri klímaberendezés is csatlakoztatható. A választásban kérjünk segítséget szakembertől.

Parapet, kazettás és mennyezeti klíma, a legtöbben nem is hallottak róluk, pedig lehet, hogy a mi otthonukba közöttük van a legjobb megoldás. Szóval jó tudni, hogy nemcsak a mindenki által ismert magasfali splitklímát választhatjuk (ez ma a legelterjedtebb), hanem jó tudni, hogy van még számos más lehetőség is.

Olvasgathatunk, tájékozódhatunk a légkondicionálókról, de a végső döntéshez kérjünk szakértői véleményt. A jól megválasztott klíma tökéletes komfortérzetet nyújt a legnagyobb kánikulában is, és akkor sem izzadunk le, ha megkapjuk a villanyszámlát, míg a rosszul megválasztott, rosszul felszerelt készülék mellett működés közben és a számla kézbevétele után is szükségünk lesz izzadásgátlóra.

Kezdjünk el időben felkészülni a ránk váró nyári kánikulára, és keressük meg a megfelelő céget és a legjobb szakértelemmel rendelkező klímásokat.

