Holnap, azaz 4. hó 20-án nyit amerika első autós marihuána shopja

Április 20-án, a marihuána félig hivatalos világnapján nyit meg az Egyesült Államok első autós kannabisz üzlete, amely az első hírek szerint pontosan úgy fog működni, mint a legtöbb autós-elviteles gyorsétterem. Innen, Magyarországról persze nehéz ezt elképzelni, de nagyjából olyan lesz, akárcsak egy McDrive, csak itt nem sajtburgert, meg almáspitét nyomnak majd a kezünkbe a második ablaknál, hanem egy zöldes színű, szagos kis gombócot.

A coloradói Parachute-ben található shop egy autómosóból lett kialakítva, a hely pedig hétvégente fog működni délután 4-től éjfélig. Az autós füves bolt azokra a vevőkre számít majd leginkább, akik az üzletek nyitvatartása miatt lecsúsztak a hétközi beszerzésről és azonnal szükségük van marihuánára.

A shop vezetője, Mark Smith elárulta, hogy soha nem gondolta volna azt, hogy ekkora sajtóhír lesz abból, ha nyitnak egy hétvégi autós üzletet. Smith elmondása szerint ők csak meglátták a piaci rést, vagyis azt, hogy a vásárlóiknak szükségük lenne egy hétvégi, sokáig nyitva tartó egységre.

Smith is azon vállalkozók közé tartozik, akik frissen szálltak be a mára hatalmassá nőtt coloradói marihuána iparba. Az autós shopra is természetesen ugyanazok a szigrú előírások és szabályozások vonatkoznak, mint az átlagos üzletekre. Itt sem vehetnek majd például füvet a 21 éven alattiak, de mégcsak az első ülésen sem ülhetnek vásárláskor.

Tumbleweed Express Drive-Thru névre hallgató üzlet létrejöttét a település vezetői is örömmel fogadták, az állami marihuána hatóság, a Marijuana Enforcement Division pedig érdeklődéssel figyeli, hogy hogyan fog bevállni ez az új terjesztési stratégia.

A borítóképen nem az említett shop szerepel, hanem egy Detriotban működő orvosi marihuánát forgalmazó üzlet.

