A leghíresebb török mém is leadta a szavazatát

Valószínűleg nem cseng ismerősen a török séf, Nusret Gökçe neve, viszont a fotóját biztos láttátok már.

Ő az a férfi, aki egy rövid videóban speciális mozdulatokkal sózta meg az ételt, amit annyira felkaptak, hogy két nap alatt több millióan nézték meg,

majd elnevezték Saltbae-nek.

Gökçe ezen egyáltalán nem sértődött meg, sőt: azóta is táptalajt ad a lassan már negyedéves jelenségnek.

Most éppen szavazni ment, ahol stílusosan dobta be a borítékot az urnába. Arról, hogy miről is szavaznak most Törökországban, itt írtunk részletesen! Nemrég kiderült, az eseményen ketten meghaltak.

