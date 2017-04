Elragadó terhesfotós sorozat készült egy sörhasára büszke apáról

Az Andalúziában élő és dolgozó fotósnak, Martyn Wilkesnek egy kissé talán már elege volt a virágos hajpántos, természet lágy ölén készített terhesfotókból, így megkérte a hosszú időn át sörhasával ugratott barátját, a kétgyermekes Francisco Pérezt, hogy lenne-e kedve modellt állni neki egy, a lassan már a csapból is folyó képsorozatokat görbe tükör elé állító fotóihoz.

Pérez egyáltalán nem ellenkezett, így rövidesen meg is születtek a valaha látott legfurcsább képek, melyek egyáltalán nem űznek csúfot a várandósokból, csak egy másik szemszögből mutatják be az unalomig ismételt képpaneleket.

A tavaly márciusban készült képek április elején landoltak a fényképész Facebook-oldalán, igazán viszont csak most futottak nagyot az interneten.

“Paco egy gyönyörű kislányt, Noeliát várja. Már csak öt hét, és valóra válik az álma, hogy apa lehessen.” – fűzte hozzá a fotókhoz Wilkes.

