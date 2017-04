Kiderült, mi az, ami leginkább tönkrevágja a szexet

Felmérés készült a hangulatot megölő tényezőkről.

Csuda izgalmas kutatás eredményei jelentek meg a Superdrug Online Doctor egészésügyi site-on.

Az Európában és az Egyesült Államokban 2000 résztvevő megkérdezésével végzett (nem reprezentatív) felmérés során azt vizsgálták, hogy mik azok a tényezők, amik a leginkább tönkre tudnak vágni egy szexuális együttlétet.

A Killing the Mood (Megölni a hangulatot) című anyagból kiderül, hogy

a férfiak számára az a leglehangolóbb egy együttlétben, ha csak néhány percig tart, míg a nőknek az a legzavaróbb tényező, ha izomgörcsöt kapnak szex közben.

Ez a kellemetlen fájdalommal járó probléma a férfiaknál is rangos helyen szerepel: a görcs a második legjelentősebb hangulatgyilkos. Náluk a harmadik helyen az szerepel, ha szex közben nyitva marad a szoba ablaka. A zajos szeretkezést nyilvánossá tevő nyílászáró-probléma a nőknél a második helyen végzett, a harmadik legzavaróbb tényező, ha a heves romantikázás közben lelöknek, felborítanak egy tárgyat.

Érdekes, hogy az országok szerinti vizsgálatban is az izomgörcs az egyik leggyakoribb (csak nem egy izomlazító termék promóciójához kapcsolódik a felmérés?), viszont

Magyarországon a szexet tönkretevő történések közül a legjellemzőbb: valamelyik fél ruhájának véletlen elszakadása.

A felmérésben azt is megkérdezték, mi az, amit a kedves válaszadók a legjobban élveznének szex közben (természetesen az erotikus érzeten kívül). Erre a kérdésre a leggyakoribb válasz az étel ágyba hozása volt (és itt most nem tudjuk, hogy étkezési vagy szexuális gyönyörkeltési célzattal vágynak az elemózsiára); illetve arra is kíváncsiak voltak, mi az, amit a legjobban utálnának, ha megtörténne a bujálkodás közben.

Nos, erre – nem túl meglepő módon – a „Ha valaki téves néven szólítana” választ jelölték meg a legtöbben. Még megemlítenénk az ötödik helyen végzett választ: „Valamelyik fél hangos fingása”.