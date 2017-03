Magyar példa: hogyan veszítsünk el két év alatt egy Michelin-csillagot?

Az emberekhez még alig jutott el az Apor Vilmos téri Tanti híre, máris Michelin-csillagot kapott. 2014 nyarán vette át a Bruno és Bruno helyét, és Pesti István konyhafőnök vezetésével pillanatok alatt a csúcson találta magát. Innen bukott vissza a 2017-es Michelin-kalauz díjátadóján,

a Tantin kívül ugyanis minden csillagos budapesti étteremnek sikerült megtartania a minősítést.

Persze az ilyesmi nem szégyen, a Costes konyhafőnökével, Palágyi Eszterrel készült interjúnkból kiderült, hogy a séfek mekkora nyomásként élik meg a kalauzt. Ha nincs csillag, akkor azért, ha már van, akkor meg azért. Messze nem ér véget a stressz, ha egy étterem megkapja az első Michelin-csillagát, azt évről évre meg is kell tartani. A Tanti példájából látszik, hogy nem nehéz kikerülni a listából.

A hétfői Michelin-kalauz eredményei után a korábbi konyhafőnököt, Pesti Istvánt kérdeztük telefonon, aki hangsúlyozta, hogy mostanában nem járt a Tanti környékén, nem ismeri a jelenlegi körülményeket, de nem lepte meg a visszaesés.

A Michelin a stabilitást várja el, a gyors változások pedig bizonytalanságot mutathatnak. Pesti már a 2015-ös Michelin-csillag előtt tudta, hogy nem a Tantiban fogja folytatni a munkát, a tulajdonosokkal nem egyezett az elképzelésük, így váltott. A séf azt is elmondta, hogy a csillag generálja a forgalmat, a Tanti pedig egy 90 fős étterem, amit Michelin-szinten kiszolgálni csak irányított kezek alatt lehet. Nem véletlen, hogy a fine dining legmagasabb szintjén inkább kisebb befogadóképességű éttermeket találunk.

Pesti István a Tanti óta a tatai Platán étteremben találta meg a helyét, amit egy pillanatig se bánt meg. Úgy fogalmazott, hogy a filozófiája és a hozzáállása nem változott, ugyanannyit dolgozik, mint régen, amellett, hogy sajnálja a Tanti visszaesését. Fontos tudni, hogy nemzetközi viszonylatban is igen ritka, hogy egy étterem a nyitás után pár hónappal érjen el ekkora eredményt,

Pesti tisztában van vele, hogy a Tanti Michelin-csillaga leginkább az ő érdeme, az ő nevéhez köthető.

A változás nem tesz jót egy étteremnek, de mivel csapatmunkáról van szó, nem feltétlenül a konyhafőnökön múlik egy csillag megőrzése.

Először akkor kapta fel a sajtó a Tantit, amikor a nyitás után pár hónappal megkapták az első csillagot. Az egyik tulajdonos, Tálos Attila még 2016-ban a Dining Guide-nak azt nyilatkozta, hogy a legkevésbé sem volt nyereséges a Tanti a kezdeti időszakban.

A Tanti az első naptól fine dining hely lett, magas költségekkel, nagyon alacsony vendégszámmal és bevétellel. A veszteséget továbbra is nekünk kellett finanszírozni. 2015 tavaszán végül úgy gondoltuk, hogy az éttermet bezárjuk, elég volt, de közbeszólt a Michelin-csillag.

– mondta az interjúban Tálos.

Egy ilyen eredmény után tényleg megugorhat a bevétel, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az az ideális a fine dining számára, ha sorban állnak az ajtó előtt. Ilyen minőségben korlátozott vendégszámmal dolgoznak az éttermek, nem mindig éri meg növelni, mert egy csillag bánhatja. Pesti István akkor 20 főnél húzta meg a határt, ami nem egyezhetett a befektetők terveivel, ezért elváltak egymástól.

Márciusban jött a hirtelen jött siker, ami egyértelműen Pestinek köszönhető, majd áprilisban máris kereshettek új konyhafőnököt. Heiszler Olivér vette át a konyhát.

Mi az a Michelin-csillag?

Több mint 100 éve, 1900-ban kezdődött a kalauz története Franciaországban, mikor az autógumikkal foglalkozó Michelin-testvérek kiadták az autósok számára fontos információkat tartalmazó kiskönyvet térképekkel, hotelek és éttermek listáival. 1926-ban már elkezdték használni az egycsillagos rendszert, majd pár évvel később, 1936-ban véglegesítették a három csillag kritériumait is.

* – egy nagyon jó étterem a kategóriájában.

** – szuper konyha, megéri, hogy visszatérjen.

*** – kivételes konyha, ami minden utazást megér.

Három csillagot tényleg nagyon nehéz szerezni, Franciaországban a 2017-es eredmények alapján összesen 11 ilyen étterem van, az egyik közülük Paul Bocuse séfé, akinek a Bocuse d’Or szakácsversenyt köszönhetjük.

A csillagokon túl az is nagy szó, ha egy étterem bekerül a kalauzba, vagy megkapja a Bib Gourmand minősítést. Utóbbi az olcsóbb, de jó minőségű konyhákat szedi össze. Három hazai étterem, a Petrus, a Fricska és a LaciKonyha fért a kategóriába. Magyarországon még nincs kétcsillagos étterem, egy Michelin-csillagos viszont a Borkonyha, a Costes, a Costes Downtown és az Onyx is.