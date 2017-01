Kirántottuk a magyarságot

Még 2016 legvégén bukkantunk rá a BuzzFeed válogatására, amelyben sorra vették a lehető legdurvább rántott ételkombinációkat. A listán olyan dolgok szerepeltek, mint

a rántott kóla,

a rántott vaj, vagy

a rántott hamburger.

A BuzzFeed cikkének hatására megírtuk ezt a posztot, amelyben azt állítottuk, hogy az számít igazi magyarnak, aki a legtöbb ételt megkóstolná a felsoroltak közül.

Mert az ugye vitán felül áll, hogy mi, magyarok, imádjuk a rántott ételeket.A cikk megírásakor éreztük, hogy valami nem stimmel, hogy úgy mondjuk, a logikánk közel sem volt kikezdhetetlen. Hiszen miért döntené el egy szemmel láthatóan amerikaiakra szabott teszt, hogy ki mennyire számít MAGYARNAK?

Ez a csorba olyan sokáig maradt bennünk kiköszörületlen, hogy el kellett készítenünk a 100%-ig magyarságra szabott rántott cikket.

Sokáig gondolkodtunk rajta, hogy melyek azok az ételek, amik lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatva is vissza tudják adni a magyarság életérzését. Az elmúlt napokban rengeteg véleményt és álláspontot meghallgattunk, sok tanácsot kaptunk a kollégáktól is, végül a következő menüt állítottuk össze.

Rántott vegeta

Rántott disznósajt

Rántott disznótoros

Rántott Különleges Magyaros Vagdalthús

Valamint végül egy nem magyar étel, ám a megkérdezettek közül a legtöbben erre voltak kíváncsiak, így közkívánatra: Rántott Pizza

(Dévai László receptjei és Kustánczi Norbert képei)

Rántott vegeta

A szárított zöldség- és fűszersófogyasztás a világon valószínűleg nálunk, Kelet-Európában a legnagyobb. Gondolom ezt onnan, hogy egy amerikai főzős műsorban a lengyel szakács vegetát (igen, vegetát) tett szinte mindenbe. De nem kell az országhatáron túlra mennünk, ha bele akarunk fulladni az ételízesítőbe, elég, ha bemegyünk a saját spájzunkba, ahol valószínűleg mindenkinél megtalálható minimum egy közepes csomag vegeta, vagy delikát.

Nagyjából ezek a gondolatok ihlették meg a rántott vegetagolyót, amelyet lisztből, vegetából és tojásból készítettem. Vigyázat, ezt az ételt csak az fogja szeretni, aki perverz módon képes bekapni, és elnyammogni egy fél leveskockát.

Rántott disznósajt

A disznósajt és a párizsi között az a különbség (már azon túl, hogy teljesen máshogy néznek ki, és az ízük sem hasonlít), hogy míg az egyiknél tudjuk, hogy undorító dolgokból készül, a másiknál csak sejtjük. A disznósajt értelemszerűen az előbbi kategóriába tartozik, hiszen minden a szemünk előtt van. Porcok, inak, különböző részei a disznónak, látszólag logikátlanul összemixelve.

Általában senki nem vallja be, hogy szereti a disznósajtot, de ha mélyen magadba nézel, akkor rájössz, hogy de igen, imádod a disznósajtot.

Rántott disznótoros

Nincs is talán olyan ember a földön, aki ne vetné rá magát egy friss, disznótorosra, illatos kolbászra vagy hurkára. Különösen igaz ez mondjuk a britekre, akik legalább olyan jóízűen fogyasztják a véres ételeket, mint mi. A rántott kolbász, és a rántott véres- és májashurka akár olyan kaják is lehetnének, amik nem csak a mi torz agyszüleményeink, hanem rendesen, a mindennapokban is eszik őket.

Rántott Különleges Vagdalthús

A vagdalthús nagyjából ugyanabba a kategóriába tartozik, mint a disznósajt. Rengetegen ettünk már a konzervből kinyomott, majd felszeletelt vagdalthúskarikákat uzsonnára. A konzerves ételekben a legvonzóbb az ipari, sokszor neonszínű zsír, amely ápolja és eltakarja a húspépet. A rántott verzió fogyasztásakor vigyázni kell, mert a kemény panír alatt hamar szétporladhat a lágy hús.

Rántott pizza

Az ételek közül a legnagyobb csalódást a rántott pizza okozta, amelyet az eredeti BuzzFeed-es cikk miatt próbáltunk ki. Voltak olyan tesztelők, akik szerint ez volt a legjobb az összes közül, ám a feltét, mint ahogy a képeken is látszik, szinte teljesen beépült a panírba, ennek köszönhetően a rántott pizzából csak rántott pizzatészta lett.

Három nagyon fontos kérdést szeretnénk neked feltenni. Az egyik, hogy

melyik az a fogás, amelyet szívesen kipróbálnál? Íme, a menü egyetlen nagy képen:

A második kérdés, hogy

melyik az, amelyik szívesen ennéd akár rendszeresen is?

Végül pedig arra lennénk kíváncsiak, mi volt a te eddigi legdurvább, legmeredekebb sütésed, főzésed? A válaszaitokat írjátok meg ennek a cikknek a Facebook-posztja alatt, vagy itt kommenteljetek.

Mindenkinek jó étvágyat kívánunk!