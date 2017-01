Gyorssegély másnaposoknak: só, víz és fruktóz

2050-re már másnaposság nélkül rúghatunk be

Aki éjszaka legény, legyen nappal is az – tartja a mondás, ám ez sovány vigasz azon tíz- és százmillióknak, kik most veszett másnappal ébredtek a szilveszteri buli után. Tegnapi cikkünkben az alkohol emberi szervezetre kifejtett hatásáról beszélgettünk Tarpay Ádám belgyógyásszal, gasztroenerológus szakorvossal – a macskajaj okaival és enyhítésének lehetőségeivel folytatjuk.

Szilveszter délelőttjén abból indulunk ki, hogy a baj már megtörtént, így gyorssegélyként, elöljáróban: víz, fruktóz, nem szteroid gyulladáscsökkentő, kevés só.

A másnaposság kínzó tünetei magának az alkoholnak, a bomlásakor keletkező vegyületeknek, elsősorban az acetaldehidnek és a fermentációval készülő italokban lévő “melléktermékeknek” köszönhetők. Ok-okozati összefüggésben nem igazán lehet őket kategóriákra bontani, minden mindennel összefügg: az acetaldehid, a kiszáradás, a vércukor szint megzuhanása, a sóháztartás megbomlása, a rossz alvás, a gyomorirritáció együttesen okozzák a rosszullétet.

A fejtől a gyomorig

Az alkohol gátolja a vízvesztést megakadályozó hormon termelését, vagyis vízhajtó hatású: italozás közben az ember több vizet veszít, mint amennyit – akár csak sörözéssel is – bejuttat, ezért a szervezet kiszárad. Következményeként felborul a szervezet sóháztartása, ami már önmagában is komoly tüneteket okozhat.

Párosul hozzá az acetaldehid hatása az agyra és az alkohol hatásaként jelentkező alacsony vércukorszint. A glükóztermelés helye a májban van, a jelentős alkoholbontás pedig megzavarja a máj cukortermelését: ez vezet alacsony vércukorhoz.

A túlzásba vitt italozás felborítja az alvást is, kimaradnak miatta a REM-fázisok. Márpedig a pihentető alváshoz 3-4 REM-fázison is át kellene esnünk az éjszaka folyamán.

A macskajaj sokszor makacs szédüléssel jár, pontosabban folytatódik még előző estéről. Ezt a középfülben található három félkörös ívjárat okozza, mert az alkohol hatására felhígul az egyensúlyérzékünket befolyásoló eredetileg sűrű, zselés folyadék. Amíg ismét be nem sűrűsödik, agyunk folyamatos szédüléssel reagál minden egyes fejmozdulatra – itt írtunk róla bővebben.

Ugyancsak az alkohol felelős az émelygésért, gyomorfájásért, étvágytalanságért: irritálja a gyomrot, sőt gyomorhurutot, azaz a gyomor nyálkahártyájának gyulladását okozza.

Pótolni, pótolni, pótolni

Célzott tüneti kezelést egyedül a fejfájásra alkalmazhatunk nem szteroid gyulladáscsökkentő készítmények formájában, minden mást egyben kell megoldani az elvesztett anyagok pótlásával – emeli ki Tarpay Ádám. Az egyik legfontosabb a szervezet rehidratálása, nagyon sok folyadékot kell inni. Inkább sokszor keveset, mint ritkábban, de nagyobb adagokat, hiszen utóbbi esetben a víz egy része nem hasznosul, távozik a WC-n keresztül.

Nem is a víz a legjobb választás, hanem a magas fruktóztartalmú italok, vagyis a gyümölcslevek – kicsit hígítva. Ha épp nincs otthon, hasonló eredményt érhetünk el egy teával is, ha mézet teszünk bele. Az ásványi anyagok pótlására ásványvíz vagy nyers gyümölcs fogyasztása a legalkalmasabb, utóbbival fruktózhoz is hozzájuthatunk.

Ha nincs más, tegyünk egy kevés konyhasót az italba, elég egy csipetnyi egy liter vízbe, teába. Igaz, sóból nem veszítünk sokat egy keményebb berúgással sem, de nagyban előmozdítja a regenerálódást. Sokat segít a koffein is. A kávé, az energiaitalok, koffeines cukorkák, kávészemek rágcsálása. Igaz, a koffein is vízhajtó hatású, de a vízvesztés nem olyan mértékű, mint a kávé nyújtotta enyhülés.

A gyomorbántalmakra, konkrétan gyomorhurutra tej, tejes ételek fogyasztása ajánlott, illetve az olyan “gyomorkímélő” ételek, mint a pirítós, keksz, lágy tojás, krémlevesek, tejbegríz. Később burgonya, kompótok, sovány húsok, főtt tészták. A kávé ilyenkor nem tesz jót a gyomornak, máshol viszont segít. Az újabba adag alkohol, a dohányzás, fűszeres, csípős ételek, hagyma, hüvelyesek sem tesznek jót a gyomorhurutnak.

Piára piálni nem jó ötlet

Végezetül a kutyaharapást szőrivel a macskajaj esetén is működik, de nem úgy, ahogy gondolnánk, és Tarpay doktor nem is ajánlja – legalábbis ha a cél a gyógyulás és nem a “harmadnap” megalapozása.

Ha a másnapra ráiszunk, újra berúgunk és kész. A tünetek ugyan enyhülnek, de nem azért, mert orvosoltuk kiváltó okaikat, hanem az újabb alkohollöket eltompítja az agyat, nem érezzük annyira. Nem több, mint “búfelejtő”, a vége újabb berúgás lesz.

Az enzimek kimerülnek, még több acetaldehid keletkezik, fokozódik a vízvesztés, esik a vércukorszint, szenved a gyomor, bomlik a sóháztartás. Visszatérhetnénk cikkünk elejére azzal a különbséggel, hogy harmadnap egy még mélyebb gödörből kell kimásznunk.