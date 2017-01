2016-ban újra bizonyították a kutyák, hogy nincs náluk csodálatosabb állat

Mindent megteszünk a kutyákért, mert ők is mindenre képesek értünk. Az év legjobb kutyás történetei. Volt miből válogatni.

Most annak kéne jönnie, hogy „itt van a tavalyi év tíz legjobb kutyás híre”, de egész egyszerűen olyan sok jó kutyás történetet írtunk meg 2016-ban, hogy képtelenség volt kiválasztani közülük csak tízet. Szinte minden napra jutott egy hír, ami újra és újra bizonyította, hogy ezek a szőrös négylábú farkasszármazékok – bármennyire is elcsépeltnek is hangzik ez – tényleg az ember legjobb barátai. És azt, hogy az emberek egyre természetesebbnek veszik, hogy ezt méltó módon viszonozniuk kell.

Megmentik az emberiséget

Ahogy azt egy októberi kutatás megállapította, a kutyák emberszeretete a génjeikben van, és az ebek tavaly számtalan alkalommal megmutatták, hogy nincsen náluk hűségesebb. Hiszen képesek akár napokig várni beteg gazdájukra a kórház bejáratánál, hetekig ülni a lakás bejárata előtt az elhunyt gazdi érkezésére várva, de akár két hónapon keresztül is, mint egy spanyol eb, aki időközben meghalt gazdijára várt hűségesen Antequera egyik kórháza előtt.

És amikor újra találkoznak a rég nem látott gazdival, az maga a földöntúli öröm. Jól mutatja ezt az alábbi videó, amin azt látni, ahogy egy amerikai férfi két év után látja viszont ellopott kutyáját.

És persze mindenre képesek, hogy megvédjék embertársaikat. Mint a pitbull, aki nemi erőszaktól védett meg egy 18 éves lányt, vagy az a kóbor kutya, aki pedig saját életét kockáztatva mentett meg egy számára vadidegen nőt egy támadástól. És igen, képesek az életüket adni értünk, mint az a hatéves eb, aki a saját testével védett meg a lángoktól egy nyolc hónapos kisbabát egy kigyulladt házban. Vagy az az indiai dobermann, aki saját életét feláldozva védte meg családját négy kobrától.

Megmentjük a kutyákat

Az emberek közben egyre többre és többre képesek, hogy megfelelő módon viszonozzák a kutyáktól kapott mérhetetlen szeretetet. Hiszen már nem egyszerű állatként tekintenek rájuk, hanem családtagként, kis szőrös barátként, társként, sőt, már-már emberként. Mint ez az állatorvos, aki éppen egy műtét után reszkető kutyakölyköt nyugtatgat.

Bizonyította ezt mások mellett egy 14 éves amerikai fiú, aki a buszról leugorva szalad haza, hogy kimentse kutyáját a kigyulladt házukból, azok a kazah fiatalok, akik láncba kapaszkodva húztak ki egy kutyát egy mesterséges folyó vizéből, és az az apa-fia páros, aki negyven ebet mentett ki a Texast sújtó nyári árvizekből. Valamint az az állatvédő, aki nagyjából ezer kutyust a kínai kutyahúsevő fesztiválról. Egy román tűzoltó pedig világhírű lett, amikor szájba-szájba lélegeztetéssel mentette meg egy kigyulladt lakásból kihozott kutya életét.

És igen, az emberek is képesek a saját életüket kockáztatni egy kutya megmentéséért. Mint ez a férfi Bogotában.

Vagy az a kanadai férfi, aki egy pumára támadt rá, hogy megmentse kutyája életét, és persze ki ne látta volna azt az ausztrált, aki ököllel rontott a kutyájára támadó kengurura.

Ezek után mit is kívánhatnánk magunknak, mint azt, hogy 2017 is hasonlóan gazdag legyen csodás kutyás történetekben!