Animációs rövidfilm mutatja be 2016 magyar sikereit

A sok rossz dolog mellett, nagyon sok jó is történt az idén. Ezeket mutatja be Bucsi Réka, a LOVE című animációs kisfilmjében, amivel egyébként januárban a Sundance Fesztiválon is indul majd.

#Ezvoltamievunk 2016 from Ezvoltamievunk on Vimeo.

(hvg.hu)