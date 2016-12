A gyerek miatt együtt maradni az egyik legrosszabb, amit két felnőtt elkövethet

Senki sem szereti elismerni önmagának (másoknak meg végképp nem), hogy egy olyan komoly döntést, mint a gyermekvállalást, valójában egy krízisben lévő párkapcsolat felélesztése miatt hozott meg.

A kapcsolatmegmentő babák léte gyakran látenciába fullad, soha vagy csak évek múlva bújik ki a szög a zsákból.

Petra és Tamás a húszas éveik végén jártak, amikor úgy döntöttek, itt az ideje a családalapításnak. Hosszú évekig tartó együttélés és a lagzi után vágtak bele, majd öt év és két közös gyerek után tavaly augusztusban elváltak. Tamás azóta sok mindent átértékelt.

Született két csodaszép kislányunk, ami hihetetlen boldogság. Az ő világrajövetelüket sosem fogjuk megbánni, de visszanézve azért tisztábban látok már. Petra rettenetesen szeretett volna anya lenni, aztán ott voltak a szüleink, akik szintén nagyon gyakran szóba hozták a témát, majdnem minden nagyobb családi eseményen. Hagytam hát meggyőzni magamat. Nem mérlegeltem, és nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy belássuk, elmúltak már az érzelmeink. A volt feleségem és én is mást akartunk az élettől, ez rengeteg veszekedést szült.

A fiatal pár esete tipikus, mert bár messziről szemlélve úgy tűnhet, hogy a házasság és a tradicionális családmodell kezd kimenni a divatból, a valóság másként fest.

– mondta Sági Andrea pszichológus, család – és párterapeuta.

Összességében ez nem annyira meglepő, hiszen az emberek szeretnek tartozni, kötődni valakihez – folytatja Szkotniczky Péter, szintén család- és párterapeuta. A kötődés iránti vágyunk nagyon mélyen belénk van huzalozva, hiszen biztonságot adó érzés, ha szeretve, elfogadva vagyunk, támaszkodhatunk valakire. Ebből következően sokszor érvényesül „az inkább legyen valaki, akivel nem tökéletes vagy talán rossz is, de legalább nem vagyok egyedül” elve.

A társadalom, az ismerősök, a barátok, sőt a család nyomása ráerősíthet minderre.

Gyakori, hogy egy pár, amikor azt érzi, valami hiányzik a kapcsolatukból, reflexszerűen a társadalmi konvenciókat kezdi figyeli, a hagyományt és a megszokásokat, mondja Szkotniczky Péter. És mi is a „rendes” története egy párkapcsolatnak? Megismerkednek, összeházasodnak, jön az első gyerek, utána a második és így tovább. Ez a „normális”, ezt látjuk a romantikus és kevésbé romantikus filmekben, barátoknál és ismerősöknél.

A kapcsolat vélt vagy valós válsága tehát pillanatok alatt belesodorhatja a feleket egy átgondolatlan döntésbe. Sági többféle verzióval is találkozott már a praxisa során.

Foglalkoztam már olyan párral, akik egy korábbi hűtlenség sebét szerették volna begyógyítani az első vagy a második gyerekkel, előfordult, hogy a férfi ezzel a gesztussal kívánta kiengesztelni a megcsalt nőt. Aztán az anyagi okok is sürgethetik a döntést, gondolok itt a különféle családtámogatásokra. De szimplán olyan is van, hogy nem akkor jön a kisbaba, amikor szerették volna. Jellemzően túl korán.

Egy olyan helyzetben pedig, ahol a szülők sem voltak biztosak a dolgukban, nem volt elég stabil viszony, szinte kivétel nélkül az újszülött issza meg a felnőttek meggondolatlanságának a levét. Szkotniczky Péter tapasztalata ugyanis az, hogy az új családtag érkezése a konfliktusokat, a meg nem oldott helyzeteket, esetleges problémákat felerősíti, sőt, a rendszer változása miatt újakat is képes teremteni.

Az első gyermek érkezése a sok öröm mellett krízist is jelent, hiszen megváltoztatja a család korábbi szerkezetét, új szerepeket hoz magával. Addig a kapcsolatban volt egy nő és egy férfi, most már az anya- és apaszerepben is helyt kell állniuk. Ráadásul úgy, hogy közben ne tűnjön el az eredeti, mindennek az alapját képező nő és férfi a családból. Ez a nagy változás új konfliktushelyzetekkel jár, amiket nyilvánvalóan könnyebb egy eredetileg kiegyensúlyozott kapcsolatban megoldani.