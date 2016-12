A karácsonyi cukisbajnokságot egyértelműen a pandaikrek nyerték – videó

Az alábbi videó láttán átértékeled magadban a karácsonyi süti ízvilágát: ha eddig azt gondoltad, hogy a zserbó / bejgli / kókuszgolyó / piskóta túl édes, akkor mit mondasz ezekre a pandaikrekre?

Kantonban egy szafari parkban születtek október 9-én, Shenwei (apuka) és Meiqing (anyuka) gyermekeiként, és most először mutatták meg őket a nagyközönségnek.

A fiúk születéskor mindössze 160 és 103,9 grammot nyomtak, most már több mint 4 kilósak. A pandamama általában csak egy bocsot nevel fel, ezért az ikrek gondozók felügyelete alá kerültek.

A tesókat egyelőre nem nevezték el; a park – ahol egyébként az utóbbi három évben hét pandabocs született – a látogatókra bízza a névadást.

De most már elég a betűkből, jöjjön a videó:

2-month-old panda twins meet public for 1st time in S China's Guangzhou. You're invited to give them names #XinhuaTV pic.twitter.com/sOtuSoribZ

— China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2016