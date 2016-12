Valami nagyon furcsa, rejtélyes dolgot találtak egy chipses zacskóban

Igencsak meglepődőtt egy brit férfi, amikor kisvárosának egyik pubjában iszogatva felnyitott egy chipses zacskót. Abban ugyanis egy nagydarab, barnás színű valamit talált. A 33 éves Richard Noon gyorsan több fényképet is készített a nem túl étvágygerjesztő tárgyról, amiket a Twitter-oldalán osztott meg.

@BurtsChips hey! WTF is this in my bag of chips?! @Examiner pic.twitter.com/Ykf2TDbrOT

— HashtagMeltham (@hashtagmeltham) 2016. december 21.