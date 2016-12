Csaknem megsebesítette a kisbabát a zsebben kigyulladó elektromos cigaretta – videó

Egy gyógyszertár biztonsági kamerája rögzítette azt a hátborzongató és egyáltalán nem veszélytelen jelentet, amikor az egyik sorok között sétáló vásárló zsebében váratlanul lángra kapott egy e-cigi. Ez már nem az első eset, hogy az elektromos cigik Samsung Note 7 módjára viselkedtek, volt mikor tűzijátékként robbantak be, de az már biztosnak tűnik, hogy a legtöbbször a zsebünkön keresztül próbálnak megtámadni minket.

A beszámolók szerint a férfi zsebe előbb füstölni kezdett, majd a következő pillanatban már be is gyulladt. A jelenlegi eset azért is volt minden eddiginél veszélyesebb, mert az egész egés egy babakocsihoz rendkívül közel zajlott le. Ha a szikrák kicsit szerencsétlenebbül pattannak, akár baja is eshetett volna a kocsiban fekvő kisbabának.

Íme, a felvétel, ami után nem biztos, hogy e-cigit fogsz majd venni karácsonyra.

