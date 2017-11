Kaphatunk még új lakást 30 millió alatt?

Nőtt a magyar lakosság lakásvásárlási kedve 2017-ben a kedvező hitelfeltételek, a jelentős támogatások és az emelkedő családi bevételek hatására, ám ezzel párhuzamosan egyre inkább fogynak azok az újlakások, amelyek a 30 milliós ár alatt még elérhetők – ennyi tud vagy akar ugyanis ma legfeljebb a lakásvásárlók zöme otthonteremtésre fordítani. Az ingatlan.com statisztikái alapján áttekintettük, hogy ezért a pénzért hol és mekkora lakást kaphatunk jelenleg Budapesten és a nagyobb vidéki városokban.

Idén októberig összesen 7 981 lakás épült, ami 51,5 százalékkal több a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva, a kiadott építési engedélyek (28 411 db) száma pedig 32,7 százalékkal volt magasabb az egy évvel ezelőttihez képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján. Az újlakás-piac tehát évek óta a legjobb formáját nyújtja, és igen nagy lendülettel zajlanak az építkezések, ám mindez közel sem jelenti azt, hogy a lakásvásárlók számára is eljött volna a kánaán. Bár valóban széles választék jellemzi a piacot, az új otthont keresők számára most mégis nagyobb körültekintést és több utánajárást igényel a lakásvásárlás, mint akár egy évvel ezelőtt.

Csökken a megfizethető árú lakás, csúsznak a beruházások

Alapvetően két okból kell ma több energiát fordítania az otthonkeresésre a lakásvásárlók nagy részének: egyrészt a vevők döntő többsége korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkezik (az ingatlan.com kimutatásai alapján közel háromegyedük, azaz a lakást keresők 60,8 százaléka maximum 30 millió forintot fordítana szívesen otthonteremtési célra) – márpedig rohamosan szűkül a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban is az a lakáskészlet, ami e lélektani árhatár alatt még elérhető. Ezzel párhuzamosan lassuló ütemben ugyan, de továbbra is emelkednek a négyzetméterárak, tehát egyre kisebb alapterületű lakást kaphatnak a vásárlók a pénzükért. Budapesten 20 millió forint alatt megfelelő méretű új lakást gyakorlatilag már nem kapni: ezért az árért legfeljebb csak 30-40 négyzetméteres, 1-1,5 szobás garzonok vannak a piacon, és a vidéki nagyvárosokban is szűk a kínálat ebben az árkategóriában. Összefoglalva tehát jóval több böngészést és keresgélést igényel, hogy a 30 millió alatti ársávban az igényeknek megfelelő újépítésű otthonra leljünk.

A másik ok, ami miatt nagyobb körültekintést igényel ma lakáskeresés az, hogy a megkezdett beruházások nagy részénél erősen kétségessé vált, hogy a kijelölt határidőre beköltözhetők lesznek-e a lakások, hiszen az építtetőket jelentős munkaerőhiány sújtja. „Nagy kérdőjel ma az új lakások kapcsán, hogy ki építi meg ezeket az ingatlanokat és mikorra?” – vázolta a helyzetet Balogh László, az ingatlan.com szakértője.

Egy friss elemzésünk alapján az látjuk, hogy minden hetedik projekt esetében már módosították a beruházók az átadási határidőket, ám még ennél is több beruházás van csúszásban, csak még nem történtek konkrét lépések az átadás elhalasztására, és nem jelentették be hivatalosan is a késést. A lakásvásárlóknak ezért azt tanácsoljuk, hogy eleve olyan ingatlanokat keressenek, amelyeket már átadtak, illetve győződjenek meg róla, hogy az építés alatt álló ingatlanok esetében a beruházás az ütemezés szerint halad.

Visszakaphatjuk a pénzt, de egy csúszás így is ráfizetés lesz

A csúszás nem csak a drágulás miatt, hanem más szempontból is okozhat kellemetlen helyzetet a vásárlóknak: előfordulhat ugyanis az, hogy munkaerőhiány miatt a beruházó elhalasztja projektet, és visszafizeti a vevőknek pénzt. Bár a befizetett összeg nem veszik el, a vevő mégis kárt szenved, hiszen időt vesztett a lakáshoz jutásban, ami ma, az emelkedő lakásárak mellett egyúttal pénzveszteséget is jelent. „Mindezek miatt tehát felértékelődnek a vevők szemében azok az ingatlanok, amik átadás közeli vagy átadható állapotban vannak” – összegezte Balogh László.

Szorítja az idő a lakásvásárlókat

A legnagyobb kockázati tényező tehát jelenleg a lakásvásárlók szempontjából az idő, ugyanis elfogyóban vannak a már kész, 30 milliós új lakások, az épülők több mint felénél pedig bizonytalan a befejezés időpontja így a végső vételi ár. Ez utóbbi szakértők szerint a 2018-as évben is emelkedni fog, bár kisebb mértékben, mint idén vagy tavaly, és hasonló tendenciát prognosztizálnak a 2019-esre is. Ezt követően azonban – ha a ma aktuális szabályozás érvényben marad – akkor drasztikus áremelkedésre számíthatunk, hiszen a jelenlegi 5 százalékos lakásáfa 2020 január 1-jől ismét 27 százalékra ugrik.

Ha minden változatlan marad, akkor körülbelül 20 százalékkal drágulnak emiatt majd az ingatlanok. A kereslet többek között emiatt is a leghamarabb beköltözhető ingatlanok iránt a legnagyobb ma

– mondta Balogh László.

Újlakás kínálat a fővárosban és vidéken 30 millió forintig

Az ingatlan.com a rendelkezésére álló adatok alapján áttekintette, hogy a főváros egyes kerületeiben az új lakások átlagosan milyen négyzetméteráron mekkora alapterülettel vásárolhatók meg. A táblázatból látható, hogy a belső kerületek felé haladva egyre drágábbak az ingatlanok, és a négyzetméterárak növekedésével szinte teljesen párhuzamosan csökken a még elérhető új lakások alapterülete is. A vidéki városok tekintetében ezúttal is a dunántúli régióban vannak a legmagasabb négyzetméterárak a 30 milliós vételárig terjedő sávban: Székesfehérvár egy nagyságrenddel, közel ötvenezer forinttal vezet az őt követő Sopron és Veszprém előtt, a keleti országrészből pedig csak két városban, Kecskeméten és Debrecenben haladják meg a 400 ezer forintos négyzetméterenkénti árat az új lakások. Budapesthez képest még a legdrágább vidéki városban, Székesfehérváron is több mint 150 ezer forinttal olcsóbban kaphatjuk meg négyzetméterét az új lakásoknak, míg Szolnokon 365 ezer forinttal alacsonyabbak az árak.

Átlagos négyzetméterenkénti árak kerületenként forintban:

Budapest II. 506 40

Budapest III. 733 38

Budapest IV. 583 44

Budapest VI. 711 62

Budapest VII. 857 32

Budapest VIII. 697 37

Budapest IX. 652 40

Budapest X. 555 50

Budapest XI. 657 41

Budapest XII. 699 39

Budapest XIII. 615 42

Budapest XIV. 555 45

Budapest XV. 534 41

Budapest XVI. 553 42

Budapest XVII. 450 64

Budapest XVIII. 568 43

Budapest XIX. 375 80

Budapest XX. 460 56

Budapest XXII. 509 52

Átlagos négyzetméterenkénti igatlanárak városonként, forintban:

Békéscsaba 348 58

Budapest 615 42

Debrecen 400 71

Eger 294 74

Érd 400 75

Győr 337 58

Kaposvár 257 79

Kecskemét 401 57

Miskolc 276 107

Nyíregyháza 345 63

Pécs 397 73

Sopron 417 47

Szeged 361 51

Székesfehérvár 462 54

Szolnok 250 109

Szombathely 360 64

Tatabánya 343 75

Veszprém 406 58

Zalaegerszeg 333 82