A jövő héten megjön a tél

Az eső mellett többfelé várható havas eső, hó is. Lehűlésre is készülni kell: a leghidegebb órákban mínuszok várhatók, s néhol napközben is csak plusz 1-2 fok lesz.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből kiderül, hogy az enyhének eddig sem nevezhető idei november még jobban bekeményít az utolsó napokra. Hétfőn ugyan nem valószínű csapadék, az ország legnagyobb részén napos vagy változóan felhős idő várható, délelőtt keleten, napközben pedig a Dunántúlon átmenetileg lehetnek erősen felhős területek is. Emellett viszont többfelé megerősödik, a Dunántúl északi és középső megyéiben viharossá is fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet általában mínusz 2 és plus 3 Celsius-fok között alakul, de Szentgotthárd környékén és a Dunakanyar környékén lévő fagyzugos helyeken kissé hidegebb is lehet. Napközben 4-7 fokig melegszik a levegő.

Kedden a hajnali ködfoltok délelőtt feloszlanak és eleinte túlnyomóan napos idő lesz. Délután nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, de csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi völgyekben akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok jellemzően 3-8 fok között alakulnak, Sopron környékén 9, 10 fok is lehet.

Szerdán országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőtt még csak a Dunántúlon, majd estefelé már a Dunától keletre is elered az eső. A késő esti órákban az Északi-középhegységben az esőt havazás váltja fel. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet általában 3-7 fok között valószínű, de az Északi-középhegység északi oldalán csupán 1-2 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön is sokfelé várható csapadék: zömében eső, de a Dunántúl északi felén, az Északi-középhegységben, illetve a főváros térségében havas eső, hó is hullhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 1-7 fok között alakul.

Pénteken több-kevesebb napsütés is lehet, csapadék nélkül. A leghidegebb órákban jellemzően mínusz 6 és 0 fok közötti értékek lesznek, de az északi területeken akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. Napközben általában 3-8 fok valószínű, a havas tájakon azonban csupán 1-2 fokot mérhetnek.

Kezdetben szombaton is többnyire napos idő várható, majd délutántól dél felől egyre nagyobb területen várható csapadék, amely döntően hó lesz, csupán keleten valószínű havas eső, eső. Emellett több helyen megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet jellemzően mínusz 6 és 0 fok között valószínű, de a hóval borított, derült helyeken mínusz 10 fokot is mérhetnek. Napközben 0-5 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap több helyen kell készülni havazásra és erős szélre. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet – olvasható az előrejelzésben.