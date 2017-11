Pucolatlan porcicák lepik be a négyes metrót

A csodaszép új metróvonal már úszik a porban és a koszban. Ipari alpinisták és speciális biztosító rendszer kellenének.

Az átadáskor még mindenki a csodájára járt a négyes metrónak, az első napokban több volt a nézelődő, mint a valódi utas. De a metrót mára bevette az enyészet, uralkodik a kosz, a mocsok. A Szent Gellért téri állomás falai is porosak, a faleveleket és cigicsikkeket se szedi össze senki az aluljáró lépcsői mellett – tudósított az RTL Klub Híradója.

Ukrán takarítókkal tömik ki a réseket a BKV garázsában Rejtőzködő cég segít alvállalkozóként a fővárosi buszok takarításában, de gondok vannak a fizetések folyósításával, így sorra új takarítókat állítanak be, köztük nagy számban ukrán állampolgárokat is.

Külön nehézség a dobozos technikával készített állomásokon a merevítő beton keresztgerendák takarítása, amik elérhetetlen magasságokban vannak. A BKV azt írta az RTL-nek, hogy ezen gerendákat negyedévente takarítják ipari alpinisták. A Gellért téri állomás be is ázik, a BKV szigetelést és takarítást is tervez, egyszer majd. A Fővám téren pókhálókon csüngő porcicákat, a Kálvin téren a portól fekete betonfelületeket találtak. Itt még sose takarítottak, mert a BKV szerint nem készült megfelelő biztosító rendszer. De már elkészült, így hamarosan ezt is kipucolhatják.

A Házon kívül Tarlós István főpolgármestert is megpróbálta megkérdezni a helyzetről, de nem válaszolt. A BKV megígérte, hogy a tapasztalatok alapján gondoskodik majd a takarítás sűrítéséről.

(Kiemelt kép: RTL Klub/Híradó)