Ambrus Attila: A rendőrök jósgömbökkel kerestek

Ambrus Attila, azaz a Viszkis harminc alkalommal rabolt ki bankokat, takarékszövetkezeteket és postahivatalokat 1999-es elfogásáig. A rablások összértéke 142 millió forintra tehető. Tizenhét év börtönre ítélték, jó magaviselete miatt 2012-ben szabadult. A börtönben kerámiázással kezdett foglalkozni, jelenleg is ebből él. Börtönévei alatt dokumentumfilm és könyv is született róla, 2015-ben, három évvel szabadulás után mutatta be Haramia című regényét, melyben élményeit vegyíti fikciós elemekkel. Az idén jelent meg A Viszkis igaz története napjainkig című könyv, a nyáron indult el a Youtube-csatornája, legutóbb az Ázsia Expressz című reality-műsorban láthatta a közönség. A napokban mutatták be Antal Nimród róla szóló, A Viszkis című filmjét. A Tudáspercek mai részében Ambrus Attilával, a Viszkissel beszélgettünk. Videó.