A Tour de Hongrie is harcolni fog a bringások szorongatása ellen

Az országkerülő bringaversenyek harcba szállnak azért, hogy a bicajosokat előző autósok tartsanak elég távolságot.

A Tour de France országúti biciklis országkerülő verseny kezdeményezéséhez csatlakozik a magyar bringás verseny, a Tour de Hongrie is – közölték csütörtökön. A kezdeményezés lényege, hogy az autósok jobban odafigyeljenek a kerékpárosokra

és tartsák meg az 1,5 méteres előzési oldaltávolságot.

Minderről satjótájékoztatót is tartottak, ezen Christian Prudhomme, a Tour de France versenyigazgatója is megjelent. Prudhomme szerint azért vágtak bele az egészbe, mert csak a francia utakon, csak 2016-ban 162 kerékpáros halt meg és több mint 4000 sérült meg.

Hozzátette, több európai ország KRESZ-ében is szerepel, hogy előzéskor lakott területen kívül másfél, városban pedig egy méteres oldaltávolságot kell tartaniuk az autósoknak. Ezért küzd most már a magyar körverseny is, de a kezdeményezésbe beszállt a Révész Máriusz vezette Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosság, a Magyar Kerékpáros Szövetség, a Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Kerékpáris Túrázók Szövetsége is.

