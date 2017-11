A Facebookra szorítja az ellenzéki pártokat a Fidesz

Nehezített terepen kell elérnie a bizonytalanokat és az inaktív választókat az ellenzéknek: a Fidesz-közeli média uralma miatt jóformán csak a közösségi média és a klasszikus terepmunka marad.

A Fidesz szavazói már a jobbikosoktól is jobbra állnak

A kormánnyal elégedetlenek táborában van nagyjából 800 ezer ember, aki még nem tudja, hogy jövőre elmenne-e szavazni, vagy ha tudja is, még nem választott pártot. Őket kell elérni.

Talán Wirsching Viktória, a DK kommunikációs igazgatójának szavaival lehet legjobban összefoglalni azt a nemcsak politikai, de kommunikációs problémát is, amellyel nap mint nap meg kell küzdenie az ellenzéki pártoknak.

A Kreatív és a PPH Media által szervezett PR + Natív konferencia egyik szekciójában öt ellenzéki párt kommunikációs szakemberei és szóvivői beszélgettek arról, hogy az egyenlőtlen feltételekkel és korlátozott médiahozzáféréssel hogyan tudják eljuttatni az üzeneteiket a választókhoz.

A jelszó: Facebook

Abban minden résztvevő egyetértett, hogy a közösségi média mára az egyik, ha nem legfontosabb kommunikációs eszközzé vált a pártok körében. Az ellenzék szempontjából pedig különösen fontos, hiszen azzal, hogy a média jelentős része, többek között a közmédia és a megyei lapok kormánypárti szócsővé váltak, valamint az óriásplakátos hirdetés – a plakáthelyeket vásárló Jobbikot kivéve – nagyjából lehetetlenné vált, több olyan felülettől estek el, amely a Fidesz-KNDP rendelkezésére áll.

Wirsching szerint éppen ezért egyre tudatosabban használja mindenki a közösségi médiát, komoly tartalom kerül ki a Facebookra, de arra odafigyelnek, hogy a politikusok oldalára csak olyan anyag menjen ki, amellyel az adott politikus egyet is ért. Elmondása szerint a DK kommunikációs költségvetésének 80-90 százalékát online kommunikációra költik, célcsoportokra kihegyezve.

Van azonban egy másik fontos szerepe is a közösségi médiának – erről már Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője és kommunikációs igazgató-helyettese beszélt. A Facebook fontos közösségszervező eszköz, és ahogy ebben Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője is megerősítette, jól lehet használni az aktivisták mozgosítására is.

Hajnal elmondta, hogy a Faceboon kívül más platformokon is jelen vannak: a Youtube-on, az Instagramon és a Tumblr-en. Nem is tehetnek más, mert ahogy megjegyezte:

Költségvetés nélkül nehéz, csak a kreativitás marad.

Kanász-Nagy hozzátette: míg a két legnépszerűbb esti politikai tv-műsor (itt az ATV Egyenes beszédjére és a Hír TV Egyenesenjére gondolhatott), 100-200 ezer embert ér el, egy párt és a politikusainak Facebook-oldala ennél több emberhez is eljut.

Jól pörög a Facebookon a Jobbik A Fidesz honlapja viszont nem felel meg a 21. század elvárásainak.

Jó példa erre a Jobbik. Radnai László a legnagyobb ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerint a Jobbik Facebook-oldalai naponta legalább 500 ezer emberhez eljutnak, de volt már példa 1-1,5 milliós elérésre is. Vagyis, jegyezte meg Radnai, a többi párthoz képest ötszörös számokat tudnak hozni. Igaz, erre tudatosan készültek.

A pártállami módszerek miatt nincs más választásunk.

A Jobbik kommunikációs stábja a többiekéhez képest nagyobb is, mintegy 60 fő, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki fizetett alkalmazott lenne.

Berta Zsófia, az MSZP kreatívcsoportjának vezetője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy

a Jobbik 2-3 éves előnyben van a többi ellenzéki párttal szemben

mert régebb óta rá van szorulva arra, hogy másképpen kommunikáljon. Berta hozzátette: a kommunikációjuk hatékonyságát majd jövő áprilisban tudják a lemérni, amikor kiderül, hogy hányan szavaznak az MSZP-re. És még akkor sem fognak megtudni mindent, ugyanis a 40 százaléknyi bizonytalan szavazó jelentős részéhez eleve nem jut el az interneten közvetített üzenet.

A kisebb településeken élőkhöz nem lehet kommunikációs eszközökkel eljutni, maradnak a klasszikus eszközök: a standolás, a kopogtatás, a személyes megkeresés. Berta Zsófia úgy fogalmazott:

az ellenzéki pártok mindannyian ugyanabba a kis tortaszeletbe döfik a villájukat, míg az emberek jelentős részéhez el sem jutnak.

Ezzel kapcsolatban Hajnal Miklós arról beszélt, hogy a Momentumnak sokkal több szimpatizánsa van, mint az a biztos pártválasztók közötti támogatók számából következik. Radnai László pedig a közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban megjegyezte: míg korábban egy 1000 fős kutatás során ahhoz, hogy legyen 1 válaszadó, elég volt 2-3 embert megkérdezni, addig most már 11-et kell. Szerinte az emberek nem mernek nyilatkozni a pártszimpátiájukról. Az LMP ennek ellenére optimista a bizonytalanok elérésével kapcsolatban, Kanász-Nagy Máté szerint ezt mutatja az is, hogy rendre ők a legkevésbé elutasított párt.

Hitelesnek lenni és annak látszani

A beszélgetés során a résztvevők kitértek arra is, hogy milyen párt számít hitelesnek. Hajnal arról beszélt: a médiatér jellege miatt nagyon gyorsan megjelent a szkepticizmus a Momentummal szemben, de a pártot egyáltalán nem tartják korruptnak a választók. A Momentum azért lát egy kritikus pontot a hitelesség szempontjából, mégpedig azt, hogy rendszeresen különféle ígéreteket tesznek, amelyek betartását később számon kérhetik rajtuk. Ugyanakkor ezek olyan ígéretek, amelyek beváltása nem lehetetlen.

Kanász-Nagy Máté az LMP erősségeként azt hozta fel, hogy mivel ők még nem voltak kormányon, a rossz kormányzást nem lehet hozzájuk kapcsolni. A párt azonban tudatosan tematizál olyan témákat, amelyek a Fidesz-KDNP számára kínosak lehetnek, például a hetente megtartott korrupcióinfón előhozott csalásgyanús eseteket.

Berta Zsófia meglátása szerint el kell különíteni egymástól a hitelességet és az igazmondást. Úgy véli, hogy nem elég az, hogy egy politikus igazat mondjon, hanem arra is szükség van, hogy valamilyen érzelmi plusz hozzáadásával hitelesen tudja képviselni a mondanivalóját. Ráadásul ezt nehéz tanulni, inkább adottság kell hozzá.

A hitelesség szempontjából a Jobbiknak van a legnagyobb feladata,

utalt Radnai László arra, hogy a párt éppen a radikális jobboldalról próbálja átpozícionálni magát jobbközép néppárttá. Ennek a folyamatnak a része az is, hogy pozitív kampányt folytassanak, amelyet jóval korábban el is kezdtek volna, ha a Fidesztől érkező támadások nem hoznák folyamatosan kényszerhelyzetbe a pártot.

Mivel a konferencia egésze inkább a marketingről szól, mintsem a kommunikációról, előkerült az a kérdés is, hogy a politikai kampányok során mennyire kell egyetérteni a közvetített üzenettel azoknak a kommunikációs szakembereknek, akik ebben részt vesznek. A beszélgetésben részt vevők többsége szerint valamilyen szinten szükség van a politikai elkötelezettségre, főleg a napi szintű feladatok során. Vagy, mint arról Radnai beszélt, a Jobbik esetében hinni kell abban, hogy a párt őszintén meg akar változni és nem csak manipulációról van szó.

Kiemelt kép: 24.hu/Berecz Valter