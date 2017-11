15 évet is kaphat a kisfiúkat molesztáló nyugdíjas

Diákmunka ígéretével csábította nyaralójába a gyerekeket, majd együtt akart tusolni velük.

15 évet is kaphat az a 66 éves mindszenti férfi, aki diákmunka ígéretével csalt nyaralójába kiskorú fiúkat és meztelenül közeledett hozzájuk – számolt be az RTL.

A gyanú szerint az idős férfi tavaly nyáron szexuálisan közeledett egy nála dolgozó 13 éves fiúhoz. A rendőrök azután kezdtek nyomozni, hogy a Délmagyarország írt az ügyről. A nyomozást most fejezték be, a rendőrség vádemelést javasol kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak megalapozott gyanújával.

A sértett korábban az RTL-nek elmondta: az idős férfi megmarkolta a combját, a fenekét és tusolni akart vele. Több szülő is beszélt arrról, hogy a férfi évek óta keresett diákmunkásokat, és nem ez volt az egyetlen eset, hogy molesztálta őket. Egy 12 éves kisfiúhoz be is ment tusolás közben, és amikor a gyermek ki akart menni, megragadta és közölte vele, hogy együtt fognak fürdeni.

A kisfiú szülei feljelentették a férfit, de a rendőrségen nem hittek nekik, elutasították a feljelentést azzal, hogy nem minősül pedofil cselekedetnek, ami történt. A szülők nem hagyták annyiban, azóta az ő ügyük is bíróságon van, itt a nyugdíjast kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják.

A férfi nyár óta előzetesben van.