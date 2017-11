Rákkeltő anyag került az IKEA bútoraiba, hazánk is érintett

Egy technológiai hiba miatt egy ideig rendkívül magas mérgező diklórbenzol tartalmú alapanyaggal látta el ügyfeleit a BASF német vegyipari óriás – írja a portfolio.hu. Az anyag felhasználásával készült termékek többek között az IKEA kínálatába is bekerültek.

A cég több országban azonnal leállította az érintett termékek árusítását, a vásárlók visszaválthatják a már megvásárolt termékeket.

Az ügy Magyarországot is érinti, a vállalat viszont itt egyelőre még nem léptetett életbe hasonló intézkedéseket, a vizsgálat még tart.

A hazai érintettséget a társaság magyarországi kommunikációs ügynöksége is megerősítette.

A BASF matracok gyártásához használt alapanyagot, poliuretán habot is gyárt, amit világszerte 50 matrac- és bútorgyártó vállalatnak szállít. Ennek a gyártásába csúszott hiba, ennek következtében pedig egy komponens jelenléte nagy mértékben megnőtt.

A diklórbenzolt légfrissítő termékekben is használják, az anyag erős rákkeltő, légzőszervi megbetegedéseket is okoz, valamint a bőrt és a szemeket is károsíthatja.

A BASF augusztus 25. és szeptember 29. között alkalmazta a diklórbenzolt magas koncentrációban tartalmazó veszélyes anyagot a hab gyártásához, a hiba 7500 tonna termék gyártását érintette.

Mielőtt a BASF október elején észlelte volna a hibát, a mérgező alapanyagnak már legalább a negyedét felhasználták a gyártók. Ezután a BASF azonnal értesítette üzletfeleit a hibáról, és egy közleményt is kiadott,amelyben igyekezett hangsúlyozni, hogy a termékek nem jelentenek egészségügyi kockázatot.

Annak ellenére, hogy a termékek az egészségre a BASF szerint sem veszélyesek, a bútorgyártók igyekeznek megszabadulni a szennyezett habtól és az ebből készült termékektől. Több gyártónál a probléma után leállították a termelést.

Az IKEA által indított jelenleg is tartó vizsgálat első megállapításai arra utalnak, hogy a probléma a matracok és bútorhuzatok körébe tartozó IKEA terméket érinthet. Ezek a MORGEDAL, MATRAND, MYRBACKA, HÖVÅG, HAFSLO és HYLLESTAD termékcsaládba tartozó egyes termékek, illetve a HOLMSUND, EKERÖ, FRIHETEN, STRANDMON, KLIPPAN, VALLENTUNA, EVERTSBERG és KIVIK termékcsaládba tartozó egyes termékek.

Tájékoztatásuk szerint az IKEA „mindenütt, minden termékében tiltja a diklórbenzol használatát, ezzel együtt

a vállalat szerint a megnövekedett diklórbenzol szintnek semmilyen egészségügyi kockázata nincs, a magyar vásárlókat nem érinti semmilyen veszély.

Mivel az IKEA elsődleges fontosságot tulajdonít a termékek biztonságának és minőségének, a gyártási hiba és annak kivizsgálása jelenleg is tart, a vásárlókat folyamatosan tájékoztatjuk”. Hozzátették, hogy amennyiben szükséges, kivonják a veszélyes termékeket a forgalomból.

Kiemelt kép: 24.hu / Bielik István