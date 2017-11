Rászakadt a hegyoldal egy egri férfi házára

Nem sokon múlt, hogy ki tudott menekülni.

Kevésen múlt az élete annak az egri férfinak, akinek a házára rászakadt a hegyoldal hétfőn késő este. Erdősi Lajos éppen lefekvéshez készült, de még időben ki tudott menekülni. Az ágy helyére több tonna szikla zúdult – mondta a férfi az RTL Híradónak.

A ház lakhatatlanná vált, a kert is megsemmisült, autóját is összetörték a mésztufa-darabok. A környékben más hétvégi házak is vannak, azokban nem keletkezett kár. Erdősi elmondta: egy-két hete már látott repedéseket a pincében, és a hegyomlás előtt is hallott morajlást.

A katasztrófavédelem szóvivője elmondta: a tűzoltók égő kazánt és gázpalackot hoztak ki a romok alól. A környéket lezárták, mert nem zárható ki, hogy újabb sziklatömbök szakadnak le.