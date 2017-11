Átadja a főapátság vezetését Várszegi Asztrik

A Pannonhalmi Bencés Főapátság Szent Márton-napi rendezvényén jelentette be Várszegi Asztrik főapát, hogy jövő év elején átadja főapáti feladatait az utódjának.

A most 71 éves Várszegi Asztrikot 1991. január 5-én választották főapáttá, így lassan 27 éve irányítja a bencés rendi apátságot.

A visszavonulását a Kisalföld beszámolója szerint a szombati ünnepi beszéd végén jelentette be:

A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek és ez van házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel és csak úgy köszönök el, hogy nem főapátként, de jóbarátként megmaradok kedves mindannyiuk számára a továbbiakban is.

A kolostor szerzetesei januárban választhatnak új vezetőt maguknak. Pannonhalmán működik az ország egyik legfontosabb egyházi középiskolája is. Ez az ország legrégebbi apátsága, 966-ban alapították.

Hamarosan be kell nyújtania lemondását a magyar püspöki kar másik liberálisabb hangvételt képviselő tagjának, Beer Miklós váci püspöknek is. Beer jövőre tölti be 75. életévét. A katolikus egyházi szabályok szerint főpapoknak ekkor jelezni kell az egyházfőnek visszavonulási szándékukat.