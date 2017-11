A század legnagyobb magyarországi vallásüldözése zajlik a szcientológusok szerint

Mint közleményükben írják, „egy híres amerikai színész is csatlakozott a magyar szcientológusok vallásszabadságért vívott küzdelméhez.”

Sőt, a híresség, Jeff Pomerantz (képünkön) a történtek hatására hazánkba is látogatott, és részt vett szombaton a budapesti demonstráción. A közlemény szerint a Broadway színész így szólt „a tömeghez”:

Amit a szcientológiával tettek Magyarországon, az nem hű Magyarország nagyszerű tradíciójához. Amit mi készülünk tenni, az viszont hű Magyarország hagyományához.

A szervezők azt írják, a mintegy 800 főből álló békés tömeg 1 km hosszú sort alkotva vonult a Deák tértől a Nyugati térig, és a 21. századi Magyarország legnagyobb vallásüldözése ellen demonstráltak.

Az egyház szóvivője, Miklovicz Attila is felszólalt:

Soha egyetlen etnikai tisztogatás, soha egyetlen faji alapon történő megkülönböztetés és soha egyetlen egy vallásháború nem vezetett megoldásra.

Október 18-án rendőrök szálltak ki a szcientológusok budapesti székházához, majd költségvetési csalás gyanúja miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálódott náluk. Később az is kiderült, hogy tiltott adatkezelés miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság összesen 40 milliós bírságot szabott ki a jogi okokból egyesületként bejelentett egyházra, amely ellen felmerült a kémkedés és a kuruzslás gyanúja is.

