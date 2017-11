Itt az év legnagyobb gamer-bulija (X)

Minden eddiginél ütősebb programmal, több sztárvendéggel, és persze még több játékkal érkezik az Xbox One PlayIT Show.

Két nap, három koncert, két Trónok harca sztár, több tucat ismert YouTuber, negyvenezer négyzetméter, több száz konzol és gamer PC, több mint 80 kipróbálható játék, több tízezer látogató, na meg persze több tízezer ajándék. Ha szigorúan számokban akarnánk összefoglalni, valahogy így festene a november 18-19-én megrendezésre kerülő Xbox One PlayIT Show mérlege, ez a rendezvény azonnal ennél sokkal többről szól. A gaming és az IT világ hazai rajongóira egy felejthetetlen hétvége vár, megannyi izgalmas programmal előadással és sztárvendéggel.

A tematizált rendezvény szombati napja a Trónok harca, meg úgy általában a fantasy világ körül forog majd. A PlayIT Show-ra látogat például a világ legnépszerűbb sorozatának, a Trónok harcának két sztárja, hogy találkozzanak a hazai rajongókkal, de az eredeti Vastrón is a helyszínen lesz, hogy mindenki elkészíthesse álmai profilképét. A vasárnap a sci-fi jegyében zajlik majd, így Star Wars sisak- és droidkiállítás, tematikus kvíz, valamint egy különleges, a Star Wars jogi- és társadalmi dilemmáival foglalkozó előadás is várja az érdeklődőket, de természetesen az év egyik legjobban várt játéka, a PlayIT Show előestéjén megjelenő Star Wars Battlefront 2 is kipróbálható lesz.

Az e-sport rajongóknak is érdemes kilátogatni, hiszen az ország legjobb League of Legends és CS:GO csapatai csapnak majd össze egy 2,5 millió forintos összedíjazású bajnokságon. Emellett természetesen egész nap pörögnek majd a helyszíni amatőr versenyek, ahol bárki megcsillogtathatja tudását, például a méltán népszerű PUBG-ben. Persze ha valaki nem versenyezni, egyszerűen csak játszani szeretne, az is megtalálja a számítását, hiszen több száz konzol és csúcskategóriás gamer PC, valamint rengeteg új és klasszikus játék (többek között 5 olyan cím is, amelyek csak 2018-ban fognak megjelenni) várja az érdeklődőket.

Pénteken a Video Games Live nagyzenekara adja elő a világ legismertebb videojátékos melódiáit egy fantasztikus koncerten, szombaton és vasárnap pedig a Trónok harca zenéi csendülnek majd fel a Sound of Thrones előadásokon. Szintén a PlayIT ad otthon az idei OVS-nek, ahol a hazai YouTuber közösség apraja-nagyja feltűnik majd Dancsó Pétertől kezdve a Pamkutya csapatig.

Jegyek még kaphatók a PlayIT Show hivatalos weboldalán és a helyszínen.

További információk