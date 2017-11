Elkábította és teherbe ejtette kislányát a tápiószelei férfi

Az elkövető hozzátartozója, nevelése, felügyelete és gondozása alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette – emiatt ítélhetik el azt a férfit, aki a vád szerint többször elkábította és megerőszakolta kislányát, akit teherbe is ejtett. De nem csak ő, a gyermek anyja is bíróság elé áll. A brutális bűncselekmény ügyét a Budapest Környéki Törvényszék tárgyalja – zárt ajtók mögött.

A férfi 1995-ben költözött össze párjával, akitől két gyermeke született, egyikük még abban az évben, a másik pedig 2000-ben. Az apa 2014-ben kezdte molesztálni 13 és fél éves kislányát, kihasználva, hogy élettársa este járt dolgozni. Ekkor másik gyermeke már a tápiószelei ház külön lakrészében élt.

A vádlott rendszeresen kiskanálban összetört gyógyszert adott a kislánynak, amit vízzel és cukorral kevert el, mondván, ez vitamin. Később a gyerek már ellenkezett, nem akarta bevenni a tablettát, de a férfi erőszakkal a szájába nyomta, közben arról győzködte, hogy szednie kell, mert túl sovány. A kislány a piruláktól álmos lett, elaludt, de arra is volt példa, hogy elvesztette az eszméletét. Az apa ezután a szobájába vitte a gyereket, majd

levetkőztette, majd a már magatehetetlen és védekezésre képtelen lányával többször is közösült, melynek következtében az akkor 13 és fél éves kk. sértett 2014 decemberében megszülte az apjával, az I. r. vádlottal közös gyermekét.

A kislány nem jött rá, mit történt vele. Azután sem kezdett gyanakodni, hogy foltokat talált az ágyneműn, illetve másnaponként szédüléssel, hányingerrel és étvágytalansággal ébredt. Terhességét az osztályfőnöke vette észre, amit egy nőgyógyászati vizsgálaton igazoltak is. Ekkor abortuszra már nem volt lehetőség.

Miután fény derült arra, hogy a lány várandós, apja rávette, hogy tegyen feljelentést egy ismeretlen fiatalember ellen, aki megerőszakolta, később pedig módosítsa a vallomását, miszerint valójában közös megegyezéssel feküdt le a fiúval. A gyermek így apja nyomására a nyomozás első részében hamis tanúvallomást tett.

Amikor az anya megtudta, hogy kislánya várandós, egy vitából kifolyólag felmerült benne, hogy esetleg párja lehet a születendő baba apja, és ezt számon is kérte élettársán, de – ahogy a bíróság fogalmaz – ennek tisztázását mégis elmulasztotta. Ráadásul a lánynak továbbra is egy fedél felett kellett élnie apjával. Ő ezért került a vádlottak padjára.

