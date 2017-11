Szikora János rendezőt is zaklatással vádolják

Kátai István színész szerint a székesfehérvári színház igazgatója a színház büféjében fogdosott egy színészhallgató lányt.

A székesfehérvári színház rendezője és igazgatója, Szikora János is zaklatott egy lányt – erről Kátai István színművész beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában csütörtök este. Kátai hozzátette, hogy sajnálja, hogy ebben az ügyben kell megszólalnia. Eddig két olyan élménye volt pályafutása során, amely zaklatással kapcsolatos, az egyik az Operettszínház volt, a másik pedig a székesfehérvári színház. Szikora János Jászai Mari-díjas magyar rendező, 2012 óta vezeti a Vörösmarty Színházat.

Kátai már előző nap elmesélt egy történetet, de akkor még nem nevezte meg a színházat. Mint egy éjszakába nyúló beszélgetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a meg nem nevezett rendező egy színészhallgatót fogdosott a színházi büfében:

Fölálltunk az asztaltól, italt kértünk, megfordultunk a kollégával a kikért italokat kitöltögettük, és mikor visszafordultunk már az illető kolléga kuncogott, ne nézz hátra, ezt nem hiszem el. Én abban a pillanatban, amikor hátranéztem azt láttam, hogy az illető úrnak a keze a combjai között, és a másikkal a nyaka felől próbál a blúza alá közelíteni.

Kátai azt is mondta, hogy látta a lány arcán, hogy taszítja a helyzet, így elindult felé, hogy segítsen, ám ekkor Szikora felállt az asztaltól és azt mondta Kátainak, hogy nem történt semmi. A színész csütörtök este elmondta, hogy mások is megerősítették neki a sztorit, ugyanakkor hozzátette, hogy ő maga ezt az esetet leszámítva nem látta hasonló szituációban Szikorát. A színművész arról is beszélt, hogy egy másik lány ismerőse is hasonló zaklatási ügyről számolt be neki, molesztálója „jachtot, repülőt és a csillagos eget is megígérte neki”. A műsorban bemutattak egy levelet is, amelyet Kátai írt november 9-én írt a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatóságának, hogy vizsgálják ki az esetet.

Október közepén Sárosdi Lilla színésznő volt az, aki az Amerikai Egyesült Államokban kirobban Harvey Weinstein-ügy hatására a Facebookon közölte, hogy őt is zaklatta egy rendező. A növekvő nyomás hatására később megnevezte zaklatóját, Marton Lászlót, a Vígszínház volt igazgatóját, rendezőjét, egyetemi tanárt. Marton kezdetben mindent tagadott, de egyre több áldozat jelentkezett, összesen 400 nő kereste meg Sárosdit. A botrányt követően Marton felmondott a Vígszínházban.

November elején Maros Ákos, pályaelhagyó színész nyilatkozta azt, hogy Kerényi Miklós Gábor, az Operettszínház művészeti vezetője és volt igazgatója molesztálta. Kerényit felmentették a munkavégzés alól.

Kiemelt képünkön Szikora János (b) és Cser-Palkovics András (j), Székesfehérvár polgármestere; MTI/Szigetváry Zsolt.