Egy vállalkozó azt állítja, 60 millió forintot nem kapott meg a határkerítés építéséért

A határkerítés építése miatt bukhatja el a házát – ezt állítja Rtl Klub Híradónknak egy vállalkozó.

A második, úgynevezett okoskerítésre 28,4 milliárd forintot költött a kormány tavasszal, a munkával sok alvállalkozót is megbíztak. A híradónak nyilatkozó sándorfalvi vállalkozó csöveket fektetett, oszlopokat betonozott, a szerződés szerint 11 kilométer hosszan, kilométerenként 8,7 millió forintért. Állítja, csak előleget kapott.

A házára kölcsönt vett fel, így most attól fél, hogy a házukat is elbukhatják, ráadásul ő is tartozik más cégeknek 6 millió forinttal. Azt mondja, már meg is fenyegették őt.

Állítja, csaknem 96 milliós munkát végzett el, de 60 milliót nem kapott meg.