Drágulni fog a Modern Városok Program

Debrecen is profitálhat abból, hogy Kósa Lajos lett a miniszter.

Először adott interjút miniszterként Kósa Lajos a Hajdú-Bihar megyei Haon.hu-nak, amelyben területéről, a megyei jogú városok fejlesztéséről szóló Modern Városok Programról nyilatkozott.

Bár a program 2015 elején indult, Kósát 2017 őszén nevezték ki miniszterré. Ennek okáról azt mondta: a polgármesterek megbeszélést tartottak Orbán Viktorral, Varga Mihállyal és Lázár Jánossal, aminek nyomán arra jutottak, hogy jó lenne, ha volna a programnak egyszemélyi felelőse.

Beszélt arról, hogy az ország legnagyobb fejlesztési programjáról van szó, névlegesen 3388 milliárd forint értékben,

de már tudható, hogy az egész többe fog kerülni, mert az építőipari árak mintegy 30 százalékkal emelkedtek, és ennek a folyamatnak még nem látszik a vége.

Azt mondta, nyitott és rugalmasan áll a kérésekhez, néhány város már jelentkezett azzal, hogy módosítana a szerződéseken, mert időközben más városfejlesztési szempontok is felmerültek. A városokat arra kérte, készítsenek fontossági sorrendet.

Elárulta: Debrecen is profitálhat abból, hogy miniszter lett – számára szimbolikus lépés volt, hogy a Csokonai Színház felújításáról döntött először. Ennek nyomán a beruházást az önkormányzat vehette át egy állami szervezettől, de ha más város is vállalja ezt a felelősséget, azt is támogatja.