Mindenszentek, halottak napja – veszély a temetőkben, otthon és az utakon

Sokan csak a közeli temetőbe gyalogolnak ki, de a legtöbben kocsiba ülnek, hogy ellátogassanak szeretteik sírjához. Ahogy a rendőrség fogalmaz: gyakorlatilag az egész ország útra kel. Fontos tudni, hogy emiatt ez az időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedők számára.

A közúti forgalom ugyanis a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő és az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a sofőrök könnyebben elveszíthetik türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképpen kerülni kell. A súlyos sérüléssel járó balesetek már alacsony haladási sebesség mellett is megtörténhetnek.

Ezért fokozottabb rendőri jelenlétre számíthatnak a közlekedők november 5-ig a utakon – autópályákon, autóutakon, főútvonalakon és lakott területen belül-, valamint a temetők környékén, amely elsősorban a forgalom segítésére irányul, de a járőrök a szabálytalan közlekedők ellen is fellépnek. Munkájukat polgárőrök segítik.

Ezekben a napokban a rendőrség a közút kezelőivel együttműködve számos ideiglenes parkolóhelyet jelöl ki, esetenként forgalomkorlátozást rendel el. Azt kérik mindenkitől, hogy ne megszokásból közlekedjenek, figyeljék a közúti jelzéseket, és ha tehetik, indulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról.

Javasolják, hogy utazás előtt mindenki ellenőrizze a kocsija műszaki állapotát, és amennyiben még nem tették, szereltessék fel a téli gumiabroncsokat, amelyek használata a biztonságos közlekedés érdekében feltétlenül ajánlott. Az őszre jellemző ködös és esős időjárás miatt jelentősen csökkennek a látási viszonyok, az úttestre hulló falevelek miatt az útfelület csúszós, síkos lehet. Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe. Amennyiben nem rendelkeznek kellő helyismerettel, készítsenek útvonaltervet.

A gyalogosok külön figyelmet érdemelnek, hiszen ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Az előttünk álló időszakban főként a temetők környezetében megnő a gyalogosok száma. Ezért a rendőrség kéri a sofőröket, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket.

Az ünneppel kapcsolatos forgalmirend-változások itt tájékozódhat.

Országos Mentőszolgálat is figyelmeztet: a balesetveszély elkerülése érdekében a megnövekedett forgalomban az autósok közlekedjenek a szokásosnál is óvatosabban, a sírokat felkeresőknek pedig a korai sötétedésre számítva hasznos lehet a magukkal vitt zseblámpa használata a temetőkön belüli gyalogos közlekedésnél, ezzel ugyanis az elesésből származó sérülések sok esetben elkerülhetők.

Különösen vigyázni kell a temetőbe látogató kisgyermekekre, hiszen egy meglazult sírkő könnyen ledőlhet és akár halálos balesetet is okozhat.



Kedden már történt egy baleset, egy nő sérült meg a szombathelyi temetőben, méghozzá súlyosan.

A temetők, sírok felkeresése sokaknak komoly fizikai erőpróbát, megterhelést jelent, ezért az alapbetegségben szenvedők, idős emberek lehetőleg vigyék magukkal rendszeresen, vagy szükség esetén szedett gyógyszereiket is.

Az Országos Mentőszolgálat az ünnepen is teljes kapacitással dolgozik, ami országosan egyidejűleg közel 1500 mentődolgozó, mentőápolók, mentőorvosok, mentőtisztek, mentőgépkocsivezetők, mentésirányítók szolgálatát jelenti.

– írják.

A rendőrség közrendvédelmi és bűnügyi szolgálata is fokozott ellenőrzéseket tart, ugyanis ilyenkor az alábbi bűncselekmények megszaporodnak:

kocsi feltörések

zseblopások

trükkös lopások

viráglopások

sírrongálások

Azok, akik tömegközlekedéssel utaznak – amennyiben van rá mód – használják a pályaudvari érték- és csomagmegőrzőket. A közlekedési eszközökön és a temetők környékén fokozottan figyeljenek a zsebtolvajok, alkalmi tolvajok megjelenésére.

A bűncselekmények igen nagy százalékát teszik ki az autólopások, illetve a kocsifeltörések, a tolvajok felfeszítik az ajtókat, ablakokat. A járművet akkor is zárják le, ha csak rövid időre hagyják ott. A trükkös lopások megelőzése érdekében javasolják, hogy legyenek valamivel gyanakvóbbak, tartózkodóbbak, és ne hagyjanak látható helyen semmilyen iratot és értéket az autóban.

Amennyiben észlelték, hogy feltörték vagy ellopták autójukat, mielőtt bármihez hozzáérnének, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107, vagy 112 központi segélyhívó telefonszámokon.

Hogy elkerüljék az úgynevezett alkalmi lopásokat, célszerű egyfajta védelmi mechanizmust kialakítani, amely hatásos az értékek megóvására. Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyak – mint például a kerékpárok, csomagok, táskák, illetőleg egyéb értékek – könnyű prédát jelentenek, hiszen fizikai erőszak alkalmazása nélkül is, könnyedén el lehet őket emelni.

A zseblopásokat jellemzően az utcán, illetve közlekedési eszközökön, piacokon és bevásárlóközpontokban követik el. Pénzüket, bankkártyájukat, valamint egyéb értékeiket már akkor tegyék biztonságos, nem látható helyre, amikor elindulnak otthonról. Lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében tárolják a pénztárcájukat, az irataikat és a telefonjukat.

A szeretteinkről való megemlékezés méltóságának megőrzése érdekében kérjük, legyenek körültekintőek, tartsák be a közúti előírásokat és tanúsítsanak türelmet a közlekedésben részt vevő embertársaik iránt, hogy a megemlékezés időszaka valóban a kegyeletről és az élet tiszteletéről szóljon

– írja felhívásában a rendőrség.

A katasztrófavédelem is felhívja a figyelmet a veszélyekre. A temetők mellett ugyanis sokan otthon is gyertyákkal, mécsesekkel emlékeznek meg, emellett egyre többen töklámpást is készítenek. Az évnek ebben a szakaszában gyakran riasztják a tűzoltókat temetőben keletkezett tűzhöz, vagy olyan lakástűzhöz, amelyet kegyeleti gyertya okozott.

November első napjaiban évente átlagosan húsz olyan esethez vonultak az egységek, ahol a már említett kegyeleti mécsesek, vagy koszorúk okoznak tüzet. Az esetek többségében néhány ezer forintnyi kár keletkezik, de minden évben előfordul, hogy egy kegyeleti gyertya okoz lakástüzet.

A tűzesetek oka, hogy a mécseseket, gyertyákat gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok a temetőben a száraz avarra, a lakásban pedig a függönyön és asztalterítőn keresztül a lakás más helyiségeire is átterjednek.

A temetőtüzek megelőzhetőek azzal, hogy a szabadban csak mécsestartóban lévő mécsest gyújtunk meg, ezeket a sírtól való távozás után pedig eloltjuk. A Halloween alkalmából készített töklámpásokat és kegyeleti gyertyákat olyan biztonságos helyre kell rakni, ahol nem gyulladhat meg a közelükben semmi.