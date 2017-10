Gyilkossági ügyben ítélték el a Fidesz volt dunaújvárosi képviselőjét

Tizenhét év fegyházbüntetésre ítélte a 2013-ban megölt dunaföldvári vállalkozó gyilkosát pénteken első fokon, nem jogerősen a Szekszárdi Törvényszék. A bíróság a 44 éves Gál Antalt emberölés, kifosztás és magánlaksértés miatt mondta ki bűnösnek. A perben bűnpártolással vádolt két férfi, Szabó József, valamint Gál Roland volt dunaújvárosi fideszes önkormányzati képviselő három-három év börtönbüntetést kapott.

Az ítélet szerint Gál Antal 2013. május 1-jén az otthonában megölte Molnár Antal 42 éves dunaföldvári vállalkozót, a bűncselekmény elkövetésében közreműködött a másodrendű és a harmadrendű vádlott. A holttestet egy dunaújvárosi ház pincéjében elásták és bebetonozták.

Farkas László bíró, a büntetőtanács elnöke felidézte: Gál Antal és a későbbi áldozat üzlettársak voltak, de kapcsolatuk ellenségessé vált, miután Molnár Antal nem teljesítette hárommillió forint átadására tett ígéretét. Az elsőrendű vádlott megkérte a korábbi börtönbüntetése alatt megismert Szabó Józsefet, hogy figyelje Molnár dunaföldvári otthonát, és jelezze, ha egyedül van otthon. A bíró ismertetése szerint a gyilkosság napján, hajnalban Gál Antalt Gál Roland szállította a helyszínre, majd a közelben várakozott. Az elsőrendű vádlott egy betört ablakon át bemászott a házba, és megfojtotta Molnár Antalt.

Gál Roland segített betenni a gépkocsiba a holttestet, amelyet Gál Antal édesanyjának felújítás alatt lévő dunaújvárosi házához vittek. Az első- és a harmadrendű vádlott a ház pincéjében befedte építési törmelékkel, másnap pedig Gál Antal bebetonoztatta.

A gyilkos az áldozat arany nyakláncát, később 1,3 millió forintot adott Szabó Józsefnek a közreműködéséért és hallgatásáért.

A holttestet hároméves nyomozás után, 2016 februárjában találtak meg. Az elsőrendű vádlott a bűncselekmény elkövetése után Ausztráliába ment, majd amikor megtudta, hogy édesanyja házánál keresik a holttestet, önként visszatért, és részletes beismerő vallomást tett.

Gál Roland a perben tagadta bűnösségét, ebben az elsőrendű vádlott vallomása is támogatta. Gál Antal azt állította, hogy május 1-jére virradó éjszaka együtt dolgozott Gál Rolanddal, ezt azonban a bíróság szerint nem támasztották alá a dokumentumok és a tanúvallomások. Gál Antal azt is állította, hogy Gál Roland kávéjába nyugtatót kevert, attól a férfi a gépkocsiba beszállás után elaludt, és nem tudott a bűncselekmény elkövetéséről. A bíróság ezt a védekezést is elvetette. „A bűncselekményben a harmadrendű vádlott is közreműködött, tudta, hova mennek, de azzal nem volt tisztában, hogy Gál Antal meg fogja ölni a vállalkozót” – mondta a bíró.

Az ítéletet tudomásulvételéhez az ügyész, az első- és a másodrendű vádlott három nap gondolkodási időt kért, Gál Roland felmentésért fellebbezett. A bíróság Gál Antal előzetes letartóztatását fenntartotta, Szabó József és Gál Roland lakhelyelhagyási tilalmát megszüntette.

Gál Roland 2006-tól volt dunaújvárosi önkormányzati képviselő, 2016 márciusában lemondott megbízatásáról, a Fidesz felfüggesztette párttagságát, a párt helyi szervezete pedig kezdeményezte kizárását az önkormányzati frakcióból. (MTI)