Szigorítaná a pedofilok büntetését a Fidesz

Örökre eltiltanák őket a gyerekekkel kapcsolatos foglalkozásoktól.

Ha valakit kiskorú szexuális zaklatásáért ítélnek el, akkor a bírónak kötelessége lenne a vádlottat minden olyan foglalkozástól örökre eltiltani, amely gyermekek nevelésével, oktatásával, gondozásával vagy gyógyításával függ össze,

erről beszélt az M1 reggeli műsorában szerdán Selmeczi Gabriella. A Fidesz emberi erőforrások kabinetjének vezetője elmondta, hogy a fideszes képviselők ezért kérni fogják a parlamenttől a büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását. A 2013-ban elfogadott új Btk. már szigorította a gyermekek védelmét, majd 2014-ben megszületett az a jogszabály, amely szerint a pedofil bűncselekmények nem évülnek el.

Erősíteni kívánják a gyermekvédelmi rendszert is annak érdekében, hogy minél hamarabb felismerhető és megszüntethető legyen egy gyermek bántalmazása. Selmeczi szerint ezt szolgálja az a 2016 januárjában életbe lépett jogszabály is, amely szerint sürgős esetben ügyészi hozzájárulás nélkül is elő lehet állítani a gyermeket veszélyeztető szülőt.

(MTI)