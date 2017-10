Nyomoznak a jegyrendszert bevezető polgármester ellen

A közmunkások fizetés helyett utalványt kaptak, amit a településvezető boltjában válthattak be.

Hivatali visszaélés miatt nyomoz a rendőrség, mert Túrricsén a közmunkások fizetésük helyett csak utalványt kaptak – abból is olyat, amit a polgármester boltjában lehet beváltani.

Az ügyről még itt írtunk tavasszal, az érintettek akkor elmondták: aláíratták velük a bérjegyzéket, de pénzt nem láttak, csak a településvezető aláírásával ellátott fecniket. Garda Endre pályázati pénzből nyitotta meg a szövetkezeti szociális boltnak nevezett üzletet, ami a meglévő boltnál drágábban adta az árut, de a közmunkásoknak nem maradt más választása.

Az RTL Klub kérdésére most a rendőrség közölte: a hivatali visszaéléssel egy 52 éves férfit gyanúsítanak. A csatorna úgy tudja, hogy a polgármester az, akinek egyébként most is működik a boltja.

A polgármester ellen fellázadt közmunkások vezetője, Lázár Ferenc azt mondta: akik szembeszálltak Gardával, azok közül sokan már nem kapnak munkát, szerinte a településvezető megmondta nekik, hogy ha vége lesz a bírósági ügynek, akkor fogja őket dolgoztatni.

Gardát is megszólaltatták volna, de hiába keresték.