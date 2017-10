Anyja is tudta, hogy lánya az apa szexrabszolgája

A húszéves boldvai lánynak két gyermeke is született az apjától.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Boldván történtekkel már korábban is foglalkozott a sajtó, de a lány – akit saját apja erőszakolt éveken át – most először beszélt a Hír TV-nek az átélt borzalmakról, arról, hogy szexrabszolgaként két gyereke is született, és attól félt, megölik a szülei, ha elmondja az igazat.

Az apja tízéves kora óta hetente megerőszakolta, szólt az anyjának, de nem csinált semmit. A lány 14 éves korában terhes lett, az anyja azt mondta, hallgasson, majd felnevelik. Amikor megszülte első kislányát, az újszülött papírjaira azt írták, apja ismeretlen. Miután hazament a kórházból, az apja tovább erőszakolta, kínozta, és ha szólt az anyjának, ő is megverte.

Amikor két éve újra terhes lett, elzárták a külvilágtól, és a szülei mindent elkövettek, hogy elvetéljen. Mégis megszülte apja második gyerekét is. A szülés után elájult, másnap került kórházba, ahol kiderült, hogy szült, de még azt kihallgató rendőrnőnek sem merte elárulni, ki az apa, mert akkor is megfenyegették.

Rendőrségi nyomozás indult, először úgy tűnt, hogy ő titkolta szülei előtt a terhességét. Amikor kiengedték a kórházból, nem mert hazamenni. Ismerősökhöz költözött, egy másik faluba, de a szülők ott is megtalálták. Később egy orvosszakértői vélemény tárta fel, hogy a lány apja szexuális erőszakkal gyanúsítható, ő volt a csecsemő az apja. A szülők előzetes letartóztatásban vannak, akár életfogytiglant is kaphatnak.