Aggódnak a nemzet biztonságáért Magyarország nagykövete miatt

Az ellenzék szerint a kormány Orbán szűk köre miatt kiárusítja az ország biztonságát.

Az Index számolt be arról, hogy a kormányközeli körökkel üzletelő, Ghaith Pharaon ügyeit is intéző Zaid Naffa megbukott az átvilágításán. Az Együtt ezért most szeretné megtudni, hogy nem jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot

Zaid Naffa testvére Magyarország nagyköveteként?

Pintér Sándort, Szijjártó Pétert és Lázár Jánost Hajdu Nóra, az Együtt alelnöke és Szabó Szabolcs, a párt parlamenti képviselője írásban kérdezi arról, veszélyt jelent-e Oszama Naffa, Magyarország Egyesült Arab Emirátusokba akkreditált nagykövete, akinek a testvérét nemcsak tiszteletbeli konzuli minősége miatt kellett átvilágítani, hanem állampolgársági kérelme miatt is.

Az Együtt szerint ő és családja szoros üzleti kapcsolatokat ápol Orbán Viktor családjával és valószínűleg a miniszterelnökkel is.

Hajdu Nóra szerint az eset súlyos aggodalomra ad okot. Zaid Naffa testvére, Oszama Naffa jelenleg is Magyarország nagykövete az Egyesült Arab Emirátusokban.

Az Együtt alelnöke nem tartja életszerűnek, hogy testvére ellen súlyos nemzetbiztonsági aggályok merültek fel, de a nagykövet nemzetbiztonsági szempontból feddhetetlen lenne.

Ha figyelembe vesszük, hogy a Magyarországot az Egyesült Arab Emirátusokban képviselő nagykövet egy komoly nemzetközi feszültségeket mutató régióban fontos államtitkokhoz fér hozzá, munkaköréből fakadóan részt kell vennie Magyarország szövetségeseinek rendszeres, bizalmas egyeztetőin, akkor a nemzetbiztonságot különösen súlyosan veszélyeztető esettel állunk szemben.

Ezeket a kockázatokat Magyarország “jól láthatóan Orbán Viktor és családja üzleti érdekeinek megfelelően viseli – közölte az ellenzéki párt, amely a helyzet tisztázása, az ügy kapcsán megingott közbizalom helyreállításért az alábbi kérdésekre várnak választ a három minisztertől:

Mi volt az eredménye Oszama Naffa, Magyarország Egyesült Arab Emirátusokba kinevezett nagykövete nemzetbiztonsági vizsgálatának? Kiterjedt-e a vizsgálat Oszam Naffa és testvére, Zaid Naffa kapcsolatára? Biztosítottnak látja-e Magyarország és a szövetséges országok a fogadó országban működő képviseleteivel a bizalomteljes együttműködés feltételeit? Biztosítottnak látja-e az Egyesült Arab Emirátusokban működő nagykövetségen a minősített iratok megfelelő védelmét? Milyen pótlólagos intézkedéseket tettek a kinevezés folytán előállt nemzetbiztonsági kockázatok csökkentésére? A Zaid Naffáról napvilágra került adatok fényében továbbra is indokoltnak látja-e Oszama Naffa nagyköveti kinevezését és állomáshelyén tartását?

A Fidesz politikusainak október 31-éig kell válaszolniuk a kérdésekre.

Korábban Demeter Márta (LMP) azt mondta, a kormány Orbán Viktor miatt eladja az ország biztonságát, ezért újabb iratbetekintést kér a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól, hogy kiderítse a Pharaon-ügy részleteit.

Pharaon-ügy: Az Orbán vacsora árát az ország fizeti Draskovics Tibor szerint a kormányfő szintjén születhetett a döntés, hogy a kockázatok dacára „valamiért ezt az embert szeretni kell”.

A Hír Tv-ben azt mondta, nemcsak az felháborító, hogy Naffa tiszteletbeli konzul lehet nálunk, hanem az is Kovács Zoltán szóvivő szerint nem kormányzati hatáskör, hogy ezzel az üggyel bármit kezdjenek. Az LMP-frakció nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett Zaid Naffa átvilágítása ügyében. Szél Bernadett pedig írásbeli tájékoztatást is kér a szakszolgálatoktól, a tiszteletbeli jordán konzulnál feltárt kockázatokról.