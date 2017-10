Szexuális ajánlat miatt öltek egy zuglói villamosmegállóban

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki még 2015 nyarán halálra vert egy embert egy zuglói villamosmegállóban. Neki emberölés miatt kell felelnie, de bíróság elé áll az áldozat egyik ismerőse is, ő súlyos testi sértés kísérletéért.

A több mint két évvel ezelőtti bűncselekmény előzményeiről eddig annyit lehetett tudni, hogy vita előzte meg. A Fővárosi Főügyészség pénteki tájékoztatásából azonban részletekre is fény derül. Eszerint 2015. június 17-én a késő esti órákban az áldozat együtt ivott egy ismerősével – aki szintén vádlottja lett az ügynek -, majd később a XIV. kerületben felszálltak egy villamosra. A két férfi itt szólította meg a számukra addig ismeretlen 36 éves vádlottat és élettársát, akik alkoholt fogyasztottak.

Beszélgetni kezdtek, közben a későbbi támadó és barátnője megkínálta újdonsült barátait az italból. A társaság a Kerékgyártó utcánál szállt le, de ott maradtak a villamosmegállóban, hogy tovább igyanak. Az áldozat egyre részegebb lett, emiatt többnyire a peron szélén lévő korlátnak támaszkodott, míg a többiek valamivel távolabb beszélgettek.

Nem sokkal később a vádlott élettársa odament a korláthoz és a földön lévő üvegekből italt töltött magának, és közben beszélgetni kezdett az ott ácsorgó – ekkor már erősen ittas – férfival, aki szexuális ajánlatot tett neki. A nő dühös lett emiatt, és elmondta a többieknek, hogy mi történt. Először az áldozat ismerősének, aki számon is kérte a viselkedéséért, majd többször megütötte. A továbbra is a korlátnak támaszkodó, részeg férfi nem tudott védekezni a váratlan támadás ellen, és a földre esett. Ezután elmesélték a nő élettársának is, hogy miféle ajánlatot kapott. Ő még dühösebb lett, és odament a földön fekvő áldozathoz, majd a vád szerint szitkok közepette kifejezetten nagy erővel, többször megrúgta és megtaposta.

Fotó: MTI / Mihádák Zoltán

A bántalmazás után mindhárman távoztak a helyszínről, a rendőrök azonban – miután egy környékbeli lakó értesítette őket – rövid időn belül elfogták őket. A férfi rövid időn belül életét vesztette.

A két vádlott – más ügyek miatt – jelenleg is ül.