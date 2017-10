Van olyan középiskolai osztály, ahol idén még nem volt matematika- és angolóra

Egy ceglédi középiskolában van olyan osztály, ahol idén még nem volt matematika- és angolóra, mert nincs tanár, írja az ATV. A hírről már a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke, Mendrey László is hallott, szerinte egyébként ez egyáltalán nem egyedi eset.

Az atv.hu szerdán kereste az iskola igazgatóját és az intézményfenntartót is, de senki nem akart nyilatkozni nekik, viszont a lap információit senki nem cáfolta.

A szakszervezet elnöke azt is elmondta, van egy olyan Nógrád megyei iskola, ahonnan hat hét alatt négy informatikatanár is távozott, mert közalkalmazottakként még a pedagógus fizetésnél is kevesebbet kapnak.