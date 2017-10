Simicskó szerint az lejáratási kísérlet, ha az azeri offshore pénzekről kérdezik

Ön illetve az ön által vezetett minisztérium államtitkárai és helyettes államtitkárai milyen kapcsolatban állnak azeri kormányzati képvisel őkkel, gazdasági és üzleti szereplőkkel?

ezt a kérdést tette fel Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő Simicskó István honvédelmi miniszternek szeptember végén. A képviselő arról szeretett volna többet megtudni, hogy az elmúlt hét évben a honvédelmi minisztérium államtitkárai és helyettes államtitkárai milyen formális és informális találkozókon, megbeszéléseken, egyeztetéseken, protokolleseményeken vettek részt azeri kormányzati illetékesekkel, gazdasági és üzleti szereplőkkel.

Ahogy arról a 24.hu-n is beszámoltunk, Magyarországra is kerültek azokból a furcsa offshore pénzekből, amelyek feltárása nemzetközi botrányt váltott ki. Ugyanakkor a magyar kormány rendre eltolja magától az ügyet, az ügyészség például nem is indított vizsgálatot. Ezt a protokollt követte Simicskó István is, ugyanis a kérdésre adott válaszában mindössze annyit írt:

Az Ön által feltett kérdés egy reménytelen helyzetben lévő politikai párt kétségbeesett lejáratási kísérlete, ezért ezzel nem kívánunk foglalkozni.

